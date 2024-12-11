В Сарани назначили нового акима

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Сарани назначен Дарын Бұлқайыр, ранее занимавший должность руководителя Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Карагандинской области, нового градоначальника на внеочередной сессии гормаслихата представил аким региона Ермаганбет Булекпаев. Депутаты одобрили кандидатуру.

Главе Сарани обозначили приоритетные задачи развития города.

"Уверен, что Дарын Бейбітұлы на посту акима города продолжит и завершит уже начатые до него проекты и возьмется за новые, что положительно скажется на качестве жизни местных жителей и в целом на дальнейшем социально-экономическом развитии города", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Дарын Бұлқайыр на госслужбе с 2012 года. Работал главным специалистом государственно-правового отдела в Аппарате акима города Караганды.

С 2013 по 2015 год был главным специалистом, заместителем руководителя ГУ "Отдел жилищных отношений Караганды".

Затем работал в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области – главным специалистом-юристом, главным специалистом отдела исполнения бюджета, руководителем отдела госзакупок и правовой работы.

С 2017 по 2021 год занимал должность заместителя акима Октябрьского района Караганды. С 2021 по июль 2023 год руководил Управлением земельных отношений Карагандинской области.

С июля 2023-го и до настоящего назначения возглавлял Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

3 декабря в Арыси назначили нового акима.