Миланское дерби в Лиге чемпионов. Эксперты оценили шансы на выход в финал

Последнее столкновение "Милана" и "Интера" в ½ Лиги чемпионов состоялось в сезоне 2002/3. В тот раз "россонери" сумели пробиться в финал благодаря преимуществу выездного гола, а затем триумфально завоевали чемпионский титул. С тех пор правила изменились.

Узнайте, что нас ждет в предстоящем матче.

Милан

В нынешнем сезоне команда показывает неплохие результаты. С апрельского разгрома "Наполи" в Серии А "Милан" не проигрывал ни один матч во всех турнирах – 5 ничьих и 4 победы. Особенно хорошо отыгрывает оборона: за 9 встреч "россонери" пропустили лишь 4 мяча и забили 13. Это сложно назвать триумфальным шествием, но видно, что команда идет до конца и может "задушить" даже топовые клубы.

Однако в последнее время "Милан" все чаще уступает своему главному сопернику. В 3 схватках с "нерадзурри" в этом сезоне "россонери" дважды ушли ни с чем и потеряли Суперкубок Италии. В Серии А отдохнуть тоже не удастся, ведь "Интер" занимает последнюю квалификационную строчку в зоне Лиги чемпионов – нужно догонять. Предстоящий матч станет идеальной возможностью взять реванш и ударить по морали противника.

Интер

"Интер" не заходил так далеко в Лиге чемпионов с победы в 2009/10. Как и "красно-черные", подопечные Индзаги усилились в обороне и сыграли всухую в последних 6 из 10 встреч турнира. Но, в отличие от соперника, "нерадзурри" также подняли свою результативность – 62 гола за 34 игры в Серии А. К тому же разгромили "Милан" со счетом 0:3 в финале Суперкубка Италии.

К полуфиналу команда подходит с победной серией в 5 матчей и предварительным фаворитом. На стороне "Интера" также статистика личных встреч с "Миланом": 30 побед за последние 72 игры и на 13 больше голов.

Интересные факты

● Обе команды забивали минимум по одному голу в последних 6 матчах.

● "Милан" не проигрывал дома на протяжении 9 матчей.

● "Интер" не проиграл ни одной из 7 последних гостевых встреч.

● В 4 из 5 личных встреч в ЛЧ "Милан" проходил в следующий этап или становился чемпионом.

Коэффициенты от Parimatch:

Милан - 3.10, Ничья - 3.10, Интер - 2.55