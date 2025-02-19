#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Спорт

"Фейеноорд" сенсационно выбил "Милан" из Лиги чемпионов

Футбол Победа Милан, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:09 Фото: Instagram/feyenoord
Один из самых успешных клубов мира и Италии "Милан" не сможет продолжить борьбу за титул нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА. В ночь на 19 февраля "Россонери" не смогли преодолеть барьер 1/16 финала турнира в лице голландского "Фейеноорда", сообщает Zakon.kz.

"Красно-черные" считались явными фаворитами даже после поражения 0:1 в первом матче в Нидерландах.

Однако итальянцы дома не смогли обыграть футболистов "Фейеноорда", сыграв с ними вничью – 1:1 в рамках ответного поединка стыкового раунда Лиги чемпионов и вылетели из турнира.

"Дьяволы" упустили победу, пропустив ответный гол на 73-й минуте встречи. Хозяева открыли счет усилиями Сантьяго Хименеса. Однако клуб из Роттердама отыгрался за счет Хулиана Карранса.

В начале второго тайма миланский коллектив остался в меньшинстве после удаления Тео Эрнандеса.

"Контролировали игру в первом тайме, а после перерыва на поле была только одна команда. Затем судья принял решение и ход матча изменился. Про удаление Тео не могу сказать, симулировал ли он. По-моему, нет, контакт был. Я еще не видел повтора".Игрок "Милана" Кайл Уокер

Тем самым "Фейеноорд" спустя 32 года вновь сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. На следующем этапе голландцев ждет либо "Интер" или "Арсенал".

Это станет известно после итогов жеребьевки 21 февраля.

"Я приехал полтора месяца назад сюда, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли единственный трофей, который могли выиграть. Вышли в полуфинал Кубка Италии и набрали 14 очков в Серии А при мне, в то время как "Наполи" набрал 15. Это не идеал. Атмосфера в "Милане" не лучшая, и удаление Тео это подтверждает. Над этим надо работать. Поверьте, это непросто".Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау

В итоге подопечные Паскаля Боссхарта сенсационно ворвались в список участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Помимо "Фейеноорда" стыковой раунд успешно прошли "Бавария", "Брюгге" и "Бенфика".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Бенфика" с трудом переиграла "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов
Спорт
12:43, Сегодня
"Бенфика" с трудом переиграла "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов
"Брюгге" обыграл "Аталанту" и сотворил историю Лиги чемпионов УЕФА
Спорт
12:08, Сегодня
"Брюгге" обыграл "Аталанту" и сотворил историю Лиги чемпионов УЕФА
"Бавария" в 17-й раз подряд пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов
Спорт
10:06, Сегодня
"Бавария" в 17-й раз подряд пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: