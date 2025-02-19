"Фейеноорд" сенсационно выбил "Милан" из Лиги чемпионов

Один из самых успешных клубов мира и Италии "Милан" не сможет продолжить борьбу за титул нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА. В ночь на 19 февраля "Россонери" не смогли преодолеть барьер 1/16 финала турнира в лице голландского "Фейеноорда", сообщает Zakon.kz.

"Красно-черные" считались явными фаворитами даже после поражения 0:1 в первом матче в Нидерландах.

Однако итальянцы дома не смогли обыграть футболистов "Фейеноорда", сыграв с ними вничью – 1:1 в рамках ответного поединка стыкового раунда Лиги чемпионов и вылетели из турнира.

"Дьяволы" упустили победу, пропустив ответный гол на 73-й минуте встречи. Хозяева открыли счет усилиями Сантьяго Хименеса. Однако клуб из Роттердама отыгрался за счет Хулиана Карранса.

В начале второго тайма миланский коллектив остался в меньшинстве после удаления Тео Эрнандеса.

"Контролировали игру в первом тайме, а после перерыва на поле была только одна команда. Затем судья принял решение и ход матча изменился. Про удаление Тео не могу сказать, симулировал ли он. По-моему, нет, контакт был. Я еще не видел повтора". Игрок "Милана" Кайл Уокер

Тем самым "Фейеноорд" спустя 32 года вновь сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. На следующем этапе голландцев ждет либо "Интер" или "Арсенал".

Это станет известно после итогов жеребьевки 21 февраля.

"Я приехал полтора месяца назад сюда, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли единственный трофей, который могли выиграть. Вышли в полуфинал Кубка Италии и набрали 14 очков в Серии А при мне, в то время как "Наполи" набрал 15. Это не идеал. Атмосфера в "Милане" не лучшая, и удаление Тео это подтверждает. Над этим надо работать. Поверьте, это непросто". Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау

В итоге подопечные Паскаля Боссхарта сенсационно ворвались в список участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Помимо "Фейеноорда" стыковой раунд успешно прошли "Бавария", "Брюгге" и "Бенфика".