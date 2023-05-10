ФРС: Ставки могут быть повышены, если инфляция не снизится

Президент ФРБ Нью-Йорка предупредил, что действиям FOMC потребуется время, чтобы восстановить баланс в экономике и вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, сообщает Zakon.kz.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс предупредил, что повышение процентных ставок займет некоторое время, прежде чем инфляция вернется к приемлемому уровню, сообщает CNBC.



Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Уильямс сказал, что не ожидает снижения инфляции к целевому показателю ФРС в 2% в следующие два года. Если инфляция не снизится, то у Федрезерва всегда есть возможность повысить ставки. Он добавил, что безработица, вероятно, вырастет до диапазона 4-4,5% с текущего 54-летнего минимума в 3,4%.

Отметим, что Уильямс выступил через шесть дней после того, как Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) проголосовал за повышение базовой ставки еще на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 5,00-5,25%. И хотя в своем заявлении после заседания комитет намекнул, что может приостановить повышение ставок, все же не обошлось без оговорок – чиновники должны будут принимать во внимание множество факторов при определении того, как действовать дальше.

В среду, 3 мая, FOMC после двухдневного заседания ФРС объявил об изменении ключевой ставки. Как и ожидали участники рынка, она повысилась на 25 базисных пунктов до 5,00-5,25%. Это максимальный уровень с 2007 года. Однако на этот раз в заявлении Федрезерва не было слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. Инвесторы сие восприняли, как намек на смягчение "ястребиной политики" ФРС.

К тому же 5 мая вышли данные о безработице в США. Уровень безработицы в Штатах снизился с 3,5% в марте до 3,4% в апреле. К тому же число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тыс.

Все это добавило позитива рынку.

Индексы скорректировались

Однако уже 8 и 9 мая рынки ощутимо скорректировались вниз. В понедельник, 8 мая, индексы изменились разнонаправленно:



промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,17%;

индекс роста фондового рынка S&P 500 поднялся на 0,03%;

отражающий конъюнктуру на рынках высоких технологий NASDAQ Composite стал больше на 0,18%.

9 мая на момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже:

Dow Jones упал на 0,17%;

S&P 500 подешевел на 0,46%;

NASDAQ Composite подешевел на 0,63%.

По мнению экспертов рынка, Центробанк США в лице Федрезерва больше не будет предупреждать и втолковывать инвесторам каждое принимаемое решение, что осложнит их жизнь. Такого мнения придерживается учредитель Mott Capital Management Майкл Крамер, который отмечает, что будущая траектория ставок будет зависеть от макроданных. https://ru.investing.com/analysis/article-200303306. Так, если инфляция останется высокой, а экономическая статистика будет сильной, вероятность нового повышения процентных ставок сохранится.

Ожидания по рынку

В среду 10 мая будет опубликован апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ). Основной годовой показатель прогнозируется на уровне 5%, а базовый – на уровне 5,5%. Особенно важно, конечно же, будет посмотреть на значение месячного индекса. Общий месячный показатель ожидается на уровне 0,4%, а базовый – на уровне 0,3%.

Оба показателя по-прежнему слишком высокие и не согласуются с темпом инфляции 2%. Если ИПЦ окажется еще выше прогнозов, это усугубит положение ФРС, особенно после более сильных, чем ожидалось, данных по занятости. К счастью для ФРС, перед июньским заседанием FOMC будет опубликован еще один отчет по занятости и еще один ИПЦ.

Напомним, месяцем ранее вышли данные за март, согласно которым, инфляция в США в первом весеннем месяце снизилась до 5,0% против 6,0% годовых в феврале. Тогда аналитики прогнозировали снижение инфляции до 5,2%, но по сравнению с февралем она увеличилась на 0,1% .

В свою очередь глава отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин считает, что устойчивость рынка труда в США пока не отменяет паузы в цикле повышения ставок ФРС. Аналитик отмечает, что устойчивость рынка труда, которую показал апрельский отчет, понравилась инвесторам американского фондового рынка. Отсюда и уверенное ралли на Wall Street. Спрос на рабочую силу остается прочным, что является позитивным сигналом для будущих корпоративных доходов.

Как завершилась прошлая неделя на рынках

Завершение торговой пятидневки для американских фондовых площадок, как и неделей ранее, прошло на позитиве. Торги пятницы показали рост за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и финансов.

На момент закрытия Dow Jones вырос на 1,65%. Однако за неделю индекс уменьшился на 1,30%.





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S&P 500 стал больше на 1,85%, потеряв за неделю 0,17%.





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Лишь NASDAQ Composite поднялся и в последний день прошлой недели, и за минувшую пятидневку в целом. Причем в пятницу повышение индекса было значительно, он вырос на 2,25%. За неделю, правда, укрепление NASDAQ Composite укрепился более чем скромное – плюс 0,21%.





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В понедельник, 8 мая, индексы изменились разнонаправленно. Dow Jones уменьшился на 0,17%, S&P 500 вырос на 0,03%, а индекс NASDAQ Composite стал больше на 0,18%.

Напомним, в среду, 10 мая, в 18.30 по времени Астаны ждем публикации данных по апрельскому индексу потребительских цен, которая может определить дальнейшее развитие рынка.