Исчезают, вымирают: почему на Каспии год за годом гибнут тюлени

Практически каждый год на казахстанское побережье Каспия выбрасывает тушки мертвых рыб и тюленей. В большинстве случаев обстоятельства гибели остаются неизвестными. Накануне случилась еще одна трагедия. В ситуации разбирался корреспондент Zakon.kz.

На побережье в Тупкараганском районе Мангистауской области, в нескольких километрах от города Форт-Шевченко, рыбаки нашли мертвых тюленей и рыб. Прибывшие на место инспекторы облуправления рыбной инспекции подтвердили факт массовой гибели, найдя на месте 15 туш тюленей и четыре тушки рыбы. В области создали рабочую группу, в которую вошли представители акимата, нескольких научных центров, департаментов экологии и полиции, природоохранной прокуратуры, а также ветеринары. Возбудили уголовное дело.

"Природоохранная полиция будет устанавливать причины и другие обстоятельства гибели животных", – сообщили в областной рыбинспекции.

Экологи взяли пробы воды и воздуха, а вот с гистологическими пробами животных возникла проблема – туши были в стадии сильного разложения, поэтому анализы не провели.

Тюлени погибли еще зимой?

Независимые экологи лишь предполагают возможные причины гибели тюленей и рыбы. Руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин называет несколько факторов. По его мнению, одна из возможных причин – механические повреждения, например, нанесенные судами, но для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это, необходимо исследовать сами туши.

"Это могут быть и естественные причины либо влияние нефтедобычи. Опять же, нужно исследовать легкие на предмет отравления газом. Но, учитывая, что туши имеют сильную стадию разложения, то изучать там, скорее всего, нечего. Вероятней всего, они погибли еще зимой, а сейчас их выбросило штормом", – сказал Осин.

Эксперт отметил, что на видео имеются трупы бельков (детеныш тюленя. – Прим. ред). Они рождаются в январе-феврале, а белая шерсть сходит с них в течение 2-3 недель после рождения. Значит, умерли бельки еще зимой.

"По осетровым также нужно смотреть. Это не массовый мор, а несколько туш рыб, поэтому, возможно, это жертвы браконьеров – икру могли взять, а саму рыбу выбросить. Есть еще одна причина. Тюлени и птицы дышат воздухом, и если был выброс метана или сероводорода, то вполне могло быть токсическое отравление", – отметил Кирилл Осин.

Мрачная история

Статистика последних 23-х лет печальна. Массовая гибель тюленей была в 2000 году. Тогда погибли более 12 тысяч животных. На побережье дымили крематории – самодельные печи для сжигания трупов морских животных, которых массово выбрасывало на берег штормом. По одной из версий, лед на Каспии тогда растаял очень быстро, и бельки, не приспособленные к самостоятельной жизни в море, оказались в воде. У детенышей со слабым иммунитетом могли развиться различные инфекционные заболевания, которые и стали причиной смерти.

Звучала также версия об аварийном сбросе загрязняющих веществ на одной из нефтяных скважин. Это могло привести к сильнейшему локальному загрязнению акватории Каспийского моря, что также могло стать причиной мора тюленей и осетровых. В 2002 году был массовый мор кильки и сельди – уничтожено более 40% запасов кильки на Каспии. Тогда виновных так и не нашли.

В 2005-м – снова гибель, но уже осетровых, а через год погибли более 20 тысяч осетров и 300 тюленей.

Спустя еще год, уже в 2007-м – еще 940 тюленей. Тогда специалисты предполагали, что из-за быстрого таяния льда, а, следовательно, большой скученности тюленей, животные умерли от чумы плотоядных. Но экспертиза точных результатов так и не дала, так как тушки были собраны слишком поздно.

В 2009 году на побережье обнаружили еще более трехсот туш погибших тюленей. И снова причина осталась загадкой для местных экологов и общественности. В последующие годы на побережье также находили до десятка мертвых животных. Последний раз аналогичная ситуация повторилась в 2022 году, когда на берегу обнаружили тушки 216 тюленей.

Кстати, в 2020 году каспийского тюленя занесли в Красную книгу РК как исчезающий вид. Стоит отметить, что с начала столетия численность каспийских тюленей – представителей уникального вида, обитающих только в Каспийском море – сократилась в 10 раз! При этом только за последние 20 лет она уменьшилась в четыре раза. Сейчас в Каспийском регионе начитывается около 300 тысяч тюленей.