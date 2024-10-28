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Более 150 мертвых тюленей выбросило на берег Каспия

Более 150 мертвых тюленей выбросило на берег в Каспие, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 13:37 Фото: рixabay
На берегу Каспия в Мангистауской области нашли десятки мертвых тюленей. Ситуацию прокомментировали местные власти, сообщает Zakon.kz.

Фото с мертвыми животными 28 октября опубликовал местный активист Азамат Сарсенбаев. Со слов ученых, которые обнаружили тушки животных, у некоторых из них на телах обнаружили механические повреждения.

В Управлении рыбного хозяйства Мангистауской области рассказали, что выброс мертвых тюленей произошел на фоне штормовых ветров в северо-западном и западном направлениях в казахстанской акватории Каспийского моря.

24 октября 2024 года в Тупкараганском районе обнаружили 51 тушу тюленей, 25-26 октября в том же районе нашли 100 мертвых животных.

"Со 151 туши тюленей Институтом гидробиологии и экологии отобраны токсикологические, гистологические и вирусологические пробы. Сейчас там находятся шесть сотрудников Института гидробиологии и экологии. Стоит отметить, что туши найденных тюленей сильно разложились", – сообщили в управлении.

В настоящее время сотрудниками местного исполнительного органа, управления инспекции рыбоохраны, районного отдела полиции, ветеринарной инспекции, Института гидробиологии и экологии и филиала Республиканской рыбохозяйственной ассоциации Qazak balyk собраны найденные туши, ведется мониторинг побережья Каспийского моря.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в Казахстане готовятся к созданию государственного природного резервата для тюленей. Планируется это сделать до конца года. 

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