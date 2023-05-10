Американский аналитик предрек Казахстану стать "средней державой" Евразии

Известный политический аналитик Харун Карчич пишет, что Казахстан должен стать так называемой "средней державой" континента, сообщает Zakon.kz.

В статье для американского издания The National Interest специалист уточняет, что концепция "средней державы" родилась во время холодной войны. Так обозначали страны, играющие в мировой политике более серьезную роль, нежели могли бы, исходя из своих параметров. Они не относятся ни к большим, ни к малым державам, но имеют глобальное значение, выходящее за рамки регионального профиля.

Средние державы ассоциируются с экономической значимостью (например, из-за их энергетических ресурсов) в сочетании с тем, что ученые называют "стандартным предпринимательством". Как правило, они оказывают влияние не с помощью военной силы, а посредством дипломатии, часто играя ведущую роль в разрешении конфликтов. Примерами средних держав являются Канада и Австралия.

По мнению Харуна Карчича, Казахстан обладает всеми классическими характеристиками средней державы: стратегическое расположение, богатые природные ресурсы и приверженность международным принципам и сотрудничеству. Он также отмечает, что страна делает упор на многовекторность и стратегию мирного разрешения споров в своей внешней политике, обычно предлагая конфликтующим сторонам площадку для диалога и сотрудничества.

В качестве примера автор приводит организованные Казахстаном в 2013 году переговоры между Ираном и странами "шестерки" (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия), кульминацией которых стало подписание Совместного всеобъемлющего плана действий.

"Другой пример –прошедшие в Астане в 2017 году переговоры по поводу войны в Сирии, объединившие сирийское правительство, оппозиционные силы и региональные заинтересованные стороны, такие, как Россия, Иран и Турция. Эти переговоры сыграли ключевую роль в прекращении огня и оказании гуманитарной помощи сирийскому народу", – пишет Харун Карчич.

Кроме того, Казахстан, находясь в сложном геополитическом положении, занял смелую позицию в военном конфликте между Украиной и Россией, не признав ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.



Аналитик упоминает и Азербайджан, граничащий с нашей страной через Каспий, так же называя его средней державой и отмечая, что сотрудничество между двумя странами будет играть важную роль в политической и экономической жизни региона.

"Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику, направленную на сохранение баланса между крупными державами при продвижении своих национальных интересов. Этот прагматичный внешнеполитический подход, впервые примененный Касым-Жомартом Токаевым еще в качестве министра иностранных дел и премьер-министра страны в 1990-х и 2000-х годах, позволил ему "пролезть в игольное ушко" между Россией и Китаем, углубляя свои связи с Западом, а также с другими азиатскими державами и региональными игроками", - заключает Харун Карчич.

Резюмируя, аналитик назвал действия Токаева, "политикой архетипической евразийской средней силы".

