Топ-10 комнатных растений "для ленивых"

Растения в доме помогают создать уют, обогатить интерьер и очистить воздух, но и сами нуждаются в заботе и правильном уходе, поэтому для начинающих Zakon.kz рекомендует подборку неприхотливых и "стрессоустойчивых" зеленых насаждений.

В городском интерьере часто не хватает живых элементов. Но бросаясь в омут озеленения подоконника, следует помнить, что не все цветы и кусты, украшающие витрину магазина, останутся такими же бодрыми и яркими после расселения их по квартире. Процесс полива, удобрения, прищипывания, обрезки и пересадки кустика может оказаться сложнее конструкции атомной подлодки. Не хотелось бы, чтобы зеленый "создатель уюта" на вашем окне вопреки всем усилиям превратился в печальную жертву климатической катастрофы.

Поэтому, ориентируясь на советы ботанических сайтов и личный опыт, мы подготовили подборку комнатных растений, уход за которыми не требует сверхъестественных усилий.

1. Крассула, она же толстянка или "денежное дерево"

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Во главе нашего топ-10 заслуженно находятся крассулы, или толстянки – обитатели засушливых мест, пожалуй, самые терпеливые и неприхотливые из домашних зеленых насаждений. Наиболее распространенная и простая в уходе – Crassula ovata – толстянка с овальными мясистыми листьями, известная также как "денежное дерево".

Крассулы любят свет, но могут переносить и затенение, полив им нужен нечастый, вполне нормально "поить" толстянку один раз в 7-10 дней летом, а зимой – пару раз в месяц. Ничего страшного не случится, если даже вы забудете о своем растении на несколько недель, она может потерять некоторые листья и немного "погрустнеть", но не погибнет. Все потому, что крассулы относятся к суккулентам (от латинского succulentus – "сочный"), которые запасают воду в своих мясистых листьях.

Как обитатель жарких стран, крассула не любит сквозняков, но холод переносит неплохо. Если оставлять ее зимовать при плюс 15 градусах и поливать раз в месяц, она уходит в период покоя, а весной может удивить и зацвести.

Пожалуй, единственный ее минус – то, что растет толстянка очень медленно, и за год может выпустить лишь несколько коротких веточек. Для того, чтобы она выглядела, как дерево, может потребоваться 5-10 лет.

"Денежное дерево" считается символом процветания, а также талисманом фэн-шуй, привлекающим в дом материальное благополучие. Можно проверять это поверие на практике, но не нужно воспринимать его буквально. То есть, прикупив толстянку, не стоит закапывать под дерево монеты или бросать работу в ожидании богатства "падающего с неба".

2. Каланхоэ

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Еще один компаньон начинающего садовода – каланхоэ, тоже относящееся к суккулентам. Каланхоэ существует очень много разных видов, которые отличаются по высоте, форме листьев и цветов настолько, что только опытный специалист признает в них братьев. Самый распространенный вид – Дегремона, если у наших бабушек спросить, как выглядит каланхоэ, они опишут именно его – растение с длинными зубчатыми листьями, покрытыми темными пятнышками с нижней стороны. Растение – "крокодильчик" не требует особого усердия в уходе, может обитать и на освещенных, и на затененных подоконниках.

Как и все суккуленты, не любит излишнего полива и предпочитает легкие рыхлые почвы. Единственная проблема, которую может создать каланхоэ Дегремона, – вездесущие "детки" – множество мелких отростков, которые появляются по краям листьев, опадают при малейшем прикосновении, рассыпаются по всему подоконнику и приживаются во всех соседних горшках с другими растениями.

В народной медицине каланхоэ приписывают чудесные свойства, называют лекарством от всех болезней. Но лучше воспринимать такие утверждения с осторожностью, поскольку сок каланхоэ может вызывать аллергию.

Научившись обходиться с "крокодильчиком" Дегремона, можно попробовать вырастить и другие виды каланхоэ, среди которых есть растения необычной формы и с яркими пышными цветами.

3. Алоэ, он же столетник

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Длинные мясистые и колючие листья алоэ сложно с чем-то перепутать. Этот обитатель подоконников широко известен, наши бабушки выращивали его, как растение от всех болезней и называли "столетником".

Эстетика алоэ может быть на любителя. Если вовремя не подстригать, куст превращается в огромного зеленого монстра, покрытого нечесаной гривой засыхающих побегов и торчащими во все стороны цепкими колючими листами. Но когда "ведет себя прилично", алоэ и выглядит довольно симпатично. А еще это растение исключительно живучее, стойко переносит и засуху, и перелив, и жару, и холод.

При этом лечебные свойства горького сока алоэ иногда удивляют. Кусочек мясистого листа поможет заживлению пореза или лечению ангины. Но важно понимать, что, как и любая народная медицина, терапия при помощи алоэ не имеет доказанного эффекта и не может заменить традиционное лечение. И, конечно, лучше не увлекаться, все растения могут быть аллергенами.

4. Хавортия и сансевьерия

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Суровую красоту этих обитателей африканских пустынь и полупустынь нужно уметь рассмотреть.

При этом хавортия – идеальное растение "для ленивых". Она практически не требует ухода, лишь редкий полив. Если полюбопытствовать, обнаружится, что видов, расцветок и форм хавортии есть великое множество. Темно-изумрудные мясистые острые листья, покрытые мелкими белыми шипиками, – хавортия жемчужная, самая распространенная. Рядом полупрозрачные, пухленькие листья, похожие на сочные ягодки, – ладьевидная. Бледно-зеленые и темные, с розовыми краешками или белыми полосами, остроконечные и округлые, колючие и гладкие, на любой вкус.

Такие же неприхотливые "африканки" – сансевьерии. Плотные мясистые листья, растущие вертикально вверх, за свои расцветки получили народные названия "щучий хвост", "змеиная кожа" или даже "тещин язык". Сансевьерии неприхотливы и жизнестойки, с ними справится любой начинающий садовод.

5. Замиокулькас или "долларовое дерево"

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Это растение прекрасно уже своим названием, которое не сразу выговоришь. Замиокулькас называют "неубиваемым" за его способность возрождаться из совсем безжизненных состояний и вырастать из кусочка листа. Растение хорошо переносит сухой воздух наших отапливаемых батареями квартир, не требует удобрений, нуждается лишь в редком поливе и более-менее освещенном месте.

Навредить "долларовому дереву" могут только лишняя вода и холод. Но после перелива растение можно просушить и пересадить в сухую землю, а поврежденные холодом листья засохнут, опадут и на замену вырастут новые.

Растение дает блестящие, элегантные темно-зеленые листья, а влагу запасает в стеблях, которые находятся в земле и напоминают картофелины.

Способность растения приносить доход в валюте никем не подтверждена, поэтому доподлинно неизвестно, откуда взялось название "долларовое дерево". Но, возможно, именно вам повезет доказать эту теорему.

6. Традесканция

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Этого неприхотливого горшечного растения известно около ста видов. Они имеют листья разной формы и цвета, есть виды садовые и домашние, прямостоящие, лежачие и свисающие. Считается, что одной из первых была виргинская традесканция (T. virginata), на ее основе было создано множество гибридов.

В домашних условиях наиболее популярны "висячие" традесканции или лианы, создающие пышную завесу из побегов вокруг горшка. Они могут быть с ярко-зелеными листьями, или же покрытыми бежевыми, серебристыми или фиолетовыми полосками, могут быть полностью фиолетовыми или красно-бордовыми.

Традесканции нужен глубокий горшок, чтобы лианы крепко держались в нем и не переворачивали. Также может понадобиться специальная стойка с креплением для горшка, чтобы стебли красиво свисали. Лианы любят обильный полив, могут расти и в освещенных, и в затененных местах.

За длинные свисающие плетями стебли в народе традесканцию прозвали "сплетней". Даже не рекомендовали сажать дома, якобы для того, чтобы члены семьи не подвергались нападкам сплетников. Но на поверку суеверие оказалось просто суеверием. Очевидно, что комнатное растение никак не может повлиять на склонность отдельных персон навязчиво распространять непроверенную информацию. А вот создать уютный зеленый уголок, сделать воздух в помещении чище и добавить в него кислорода – с этим традесканции справляются на "отлично". А еще лианы выделяют фитонциды – вещества, губительные для бактерий и вирусов.

7. Хлорофитум

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Этот кустик изящных красивых листьев – уроженец Южной Африки. Существует несколько разновидностей хлорофитума с зелеными листьями, полосатыми или имеющими золотистую серединку. Листья изгибаются идеальными дугами в стороны, образуя "фонтан", а из него опускаются вниз тонкие побеги с повисающими на них маленькими "фонтанчиками" – дочерние розетки. Хорошо чувствующий себя хлорофитум образует ажурный занавес из таких розеток.

Хлорофитумы не требовательны в уходе, их нужно редко поливать, затенение они переносят хорошо и могу стать украшением спальни или рабочего кабинета.

8. Герань

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Для любителей ярких комнатных цветов герань или пеларгония просто незаменима. Неприхотливое растение размножается отростками и легко приживается. Можно потренироваться в разведении растения, герань очень отзывчива и живуча, через несколько месяцев вместо одной герани можно получить три-четыре куста, которые тоже в свой черед порадуют цветами.

Разнообразие форм, оттенков и ароматов герани благодаря современным селекционерам практически бесконечно. Нужно признать, что уход за геранью будет немного сложнее, чем, например, за суккулентами. Чтобы получить более пышное цветение, кустик герани нужно формировать и омолаживать, удаляя лишние побеги. Также пеларгонии нужны будут регулярные пересадки. Но даже если не выполнять этих условий, герань все равно будет цвести, хотя и не так обильно.

А еще пеларгония известна своими полезными свойствами. Аромат герани не только отталкивает насекомых, растение выделяет в воздух бактерицидные и противовирусные вещества. Масло герани известно как спазмолитическое и успокоительное средство. А значит, у вас на подоконнике будет живой антивирус и антистресс.

9. Декабрист

Фото: pixabay

"Рождественский кактус" или "декабрист" на самом деле носит забавное и немного ругательное название Шлюмбергера (Schlumbergera) или более скучное ботаническое – зигокактус (Zygocactus). Он родом из Бразилии, где цветет в разгар лета – в декабре. Переселившись в наши северные широты, он не изменил своих привычек и все так же расцветает перед Рождеством.

Декабрист – совсем не капризное растение. Хорошо чувствует себя на освещенном подоконнике, но не под прямыми солнечными лучами. Очень важна для него прохлада, в идеале – 20-23 градуса, поэтому не поселяйте декабриста возле раскаленной батареи. Летом его можно держать на балконе или даже во дворе на открытом воздухе.

Пересадка этому бразильскому кактусу может потребоваться один раз в два года. Летом растение нужно регулярно опрыскивать водой комнатной температуры и ни в коем случае не переливать, чтобы корни не начали подгнивать.

В октябре рождественский кактус уходит в период покоя и готовится к цветению, ему нужно создать тень и прохладу и очень редко поливать. Не страшно, если он останется на балконе и подмерзнет (не до обледенения, конечно) и подсохнет, специалисты говорят, что так он будет ярче цвести.

С ноября по январь у декабриста период цветения, растение лучше в это время не двигать, не мыть и вообще лишний раз не тревожить. В январе-феврале рождественский кактус можно формировать – удалять крайние сегменты побегов.

10. Орхидея фаленопсис

Фото: pixabay

Орхидеи считают тропическими "капризулями", с которыми много возни и никаких гарантий. Но и среди них есть версия "для ленивых". Это орхидея фаленопсис. Она покрывается яркими цветками красивой формы, похожими на бабочек, которые держатся на ветках несколько месяцев.

Орхидеи фаленопсис любят свет и тепло и не требовательны в уходе. Главное – полив методом погружения, чтобы специальный субстрат напитался водой. Иногда может потребоваться подкормка специальными удобрениями.

Фото: pixabay

Можно быть или не быть экспертом в выращивании комнатных зеленых насаждений, любить яркие цветы, строгое изящество линий на листьях, философское молчание бонсая или безудержную милоту пушистых мамиллярий. В любом случае, стоит обзавестись маленьким зеленым ростком на подоконнике, и в доме сразу станет больше жизни.