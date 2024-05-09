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Какой водой нужно поливать комнатные растения

полив домашнего растения, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 16:35 Фото: freepik
Мало кто задумывается о том, какая именно вода нужна растениям в доме. А это играет довольно большую роль. Как ее правильно подобрать, рассказывает Zakon.kz.

Как правило, растения предпочитают мягкую воду, которая не содержит излишних солей или минералов. Ее температура должна быть комнатной, не горячей и не очень холодной. Грубо говоря, она должна быть приятной для вашей кожи, чтобы не повредить корни растений, пишет iXBT.com.

Один из лучших вариантов для полива – дождевая вода, так как в ней содержатся полезные для растений питательные вещества. Еще один вариант – вода из аквариума. Но не у всех он есть дома.

Брать для полива можно и водопроводную воду, однако ее лучше отстаивать или кипятить. Также можно использовать фильтрованную воду.

Если вы решили отстаивать воду, то помните о том, что она должна находиться в чистом контейнере. Далее она должна так простоять в течение хотя бы суток. Не закрывайте ее ничем при этом. Также не забывайте ее регулярно менять.

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