Какой водой нужно поливать комнатные растения
Как правило, растения предпочитают мягкую воду, которая не содержит излишних солей или минералов. Ее температура должна быть комнатной, не горячей и не очень холодной. Грубо говоря, она должна быть приятной для вашей кожи, чтобы не повредить корни растений, пишет iXBT.com.
Один из лучших вариантов для полива – дождевая вода, так как в ней содержатся полезные для растений питательные вещества. Еще один вариант – вода из аквариума. Но не у всех он есть дома.
Брать для полива можно и водопроводную воду, однако ее лучше отстаивать или кипятить. Также можно использовать фильтрованную воду.
Если вы решили отстаивать воду, то помните о том, что она должна находиться в чистом контейнере. Далее она должна так простоять в течение хотя бы суток. Не закрывайте ее ничем при этом. Также не забывайте ее регулярно менять.
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