В столице вновь перекроют несколько улиц из-за ремонта
Фото: Zakon.kz
В Астане с 10 мая по 5 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы А. Пушкина до шоссе Алаш, сообщает Zakon.kz.
Планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби, передает официальный сайт акимата столицы.
Ремонтные работы проводит столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП Астаны.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.
Ранее несколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ