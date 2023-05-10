В столице вновь перекроют несколько улиц из-за ремонта

Фото: Zakon.kz

В Астане с 10 мая по 5 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы А. Пушкина до шоссе Алаш, сообщает Zakon.kz.

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