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В столице вновь перекроют несколько улиц из-за ремонта

В столице вновь перекроют несколько улиц из-за ремонта Фото: Zakon.kz
В Астане с 10 мая по 5 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы А. Пушкина до шоссе Алаш, сообщает Zakon.kz.

Планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби, передает официальный сайт акимата столицы.

Ремонтные работы проводит столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП Астаны.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

Ранее несколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения.

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Константин Вноровский
Астана
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