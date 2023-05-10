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Ситуация в Украине: членство страны в НАТО не рассматривается, Путин подписал указ о военных сборах

Ситуация в Украине 10 мая Фото: Instagram/nato
В США отметили, что передали Киеву все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления, польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства $1,2 млн, сообщает Zakon.kz.
  • Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.
  • Глава МИД Украины Кулеба в интервью немецкой газете Bild заявил, что если Киев не добьется успеха в контрнаступлении, то будет еще одно.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признает, что конфликт в Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников.
  • Также Боррель заявил, что процесс рассмотрения членства Украины в НАТО не находится на изучении сейчас, как и не рассматривался до начала конфликта.
  • Польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства $1,2 млн, сообщает газета Rzeczpospolita.
  • Швейцария считает юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ (около $8,3 млрд) для восстановления Украины, заявил РИА новости пресс-секретарь Минэкономики Швейцарии.
  • Правоохранители не сообщали о каких-либо попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе.
  • Цены на газ на бирже в Европе опустились ниже $400 впервые с июля 2021.
  • Киев получил от Запада все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления — госсекретарь США Блинкен.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации решительно осудить теракт в отношении российского писателя Захара Прилепина и "целую плеяду вписывающихся событий, которые называются террористическими, экстремистскими акциями".
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в Украине, указав, что россияне смогли в том числе создать значительные оборонные рубежи для отражения планируемого контрнаступления украинских войск.

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Россия Ситуация в Украине Энтони Блинкен Жозеп Боррель НАТО Захарова Мария Песков Дмитрий Путин Владимир Столтенберг Йенс Польша США
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