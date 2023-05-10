Ситуация в Украине: членство страны в НАТО не рассматривается, Путин подписал указ о военных сборах

Фото: Instagram/nato

В США отметили, что передали Киеву все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления, польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства $1,2 млн, сообщает Zakon.kz.

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Глава МИД Украины Кулеба в интервью немецкой газете Bild заявил, что если Киев не добьется успеха в контрнаступлении, то будет еще одно.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признает, что конфликт в Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников.

Также Боррель заявил, что процесс рассмотрения членства Украины в НАТО не находится на изучении сейчас, как и не рассматривался до начала конфликта.

Польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства $1,2 млн, сообщает газета Rzeczpospolita.

Швейцария считает юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ (около $8,3 млрд) для восстановления Украины, заявил РИА новости пресс-секретарь Минэкономики Швейцарии.

Правоохранители не сообщали о каких-либо попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе.

Цены на газ на бирже в Европе опустились ниже $400 впервые с июля 2021.

Киев получил от Запада все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления — госсекретарь США Блинкен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации решительно осудить теракт в отношении российского писателя Захара Прилепина и "целую плеяду вписывающихся событий, которые называются террористическими, экстремистскими акциями".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в Украине, указав, что россияне смогли в том числе создать значительные оборонные рубежи для отражения планируемого контрнаступления украинских войск. Читайте также Президент Грузии назвала отмену визового режима со стороны РФ провокацией В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на завтраке 9 мая Пресс-секретарь Садыра Жапарова опроверг его отказ сидеть за одним столом с Эмомали Рахмоном

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