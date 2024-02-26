Ситуация в Украине: НАТО и ЕС обдумывают направить в страну своих военных

Фото: pixabay

Некоторые страны Евросоюза и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить свои вооруженные силы в Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Zakon.kz.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов.Так, решением президента создаются Ленинградский и Московский военные округа. Как следует из указа, в Ленинградский военный округ вошли: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Немецкий автономный округ.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 26 февраля, подписал закон о демобилизации военных срочной службы. В законе сказано, что военные-срочники, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков, увольняются в запас.

Генпрокуратура Германии сообщила, что ФРГ продолжает расследование взрывов на "Северных потоках". Ранее Швеция и Дания объявили, что прекращают расследование взрывов.

Российский разведывательный беспилотник следил за кортежем министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во время ее визита в Николаев в Украине 25 февраля. Первыми об этом сообщили немецкие издания Bild и ZDF. В МИД и Минобороны ФРГ подтвердили эту информацию, сообщает Deutsche Welle.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 февраля сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, тот подтвердил, что не будет сильно затягивать со своим визитом в республику. "В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается", — сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине ракет Taurus, объяснив это опасностью вовлечения Берлина в конфликт. "Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система", — заявил Шольц журналистам в Берлине. По его словам, для наведения Taurus потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии и далее действует принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата. По этой причине тема поставок ракет Taurus на Украину не стоит в Германии на повестке дня. "Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", – добавил он.

Первые вандалы, которые рассыпали украинское зерно из зерновозов на границе с Польшей, уже предстали перед судом. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2024".

Вооруженные силы Украины не располагают достаточным числом летчиков, которые могли бы управлять американскими истребителями F-16. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Конечно, Украина запрашивала дополнительные ресурсы. Среди них были и истребители F-16. Несколько месяцев назад мы заявили, что будем готовы поставить F-16, но проблема в том, что не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями", – сказал он в интервью телекомпании ABC.

Президент США Джо Байден обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта по национальной безопасности с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Встреча состоится во вторник, 27 февраля. Байден вместе с представителями Конгресса обсудят выделение миллиардов долларов в помощь союзникам, включая Украину, а также вопрос предотвращения остановки работы правительства США (шатдаун).

Ситуация с экспортом украинского зерна, которая негативно сказывается на внутренней экономике Польши, является критической. Об этом рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. "В польско-украинских отношениях есть критический момент. Это касается экспорта зерновых, а также других сельскохозяйственных продуктов в Польшу и в Европу без таможенных пошлин и без тех стандартов, которые существуют в Европейском союзе. Сохранение нынешней ситуации неприемлемо для сотен тысяч трудолюбивых людей в Польше", — подчеркнул Дональд Туск.

Некоторые страны Евросоюза и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить свои вооруженные силы в Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных. Мы проводим оценку безопасности и не можем запретить отдельным государствам заключать такие двусторонние соглашения с Украиной", – заявил он журналистам после заседания правительства и Совета безопасности Словакии. Читайте также Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО Смертельное отравление 68 детей сиропом: в Узбекистане осудили виновных чиновников Умер британский финансист Джейкоб Ротшильд

Следите за новостями zakon.kz в: