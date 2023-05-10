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Мажилисмен сравнил журналистов с крокодилами, затем извинился

Мажилисмен сравнил журналистов с крокодилами, затем извинился Фото: Facebook/Samat Nordman Nurtaza
Депутат от партии Amanat Самат Нуртаза написал пост в соцсетях, в котором сравнил журналистов с крокодилами, затем стер его и извинился, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это было не очень удачное сравнение, которое стоит рассматривать, не более, как шутку, передает КТК.

Сравнение с рептилиями пришло ему в голову после просмотра программы "В мире животных", где крокодилы, сбиваясь в группы, нападали на беззащитных млекопитающих, идущих к водопою.

Оказавшись непосредственно перед журналистами Самат Нуртаза был вынужден объяснятся. Он извинился, сказал, что не хотел никого обидеть, а случившееся послужит ему уроком на будущее.

"Это было философское сравнение с миром людей и миром животным. Я за это уже извинился. Это философское сравнение не надо буквально понимать, что кто-то там травоядный, кто-то хищник. То есть идет охота журналистов в какой-то степени на депутатов. Вы вылавливаете кого-то. Когда вот все выходят, вы вылавливаете кого-то, кого-то пропускаете, кто вам неинтересен. Это напоминает мне ситуацию в животном мире". Депутат Мажилиса Парламента РК Самат Нуртаза

Он добавил, что это была неудачная шутка с его стороны.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года Самат Нуртаза уже рассуждал о "хищническом инстинкте" казахстанских олигархов.

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