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В конгрессе США обвинили ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия РФ

Обвинили ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия РФ Фото: pixabay
Комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выдать скандал с ноутбуком сына президента страны Джо Байдена за "дезинформацию России", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Перед предыдущими президентскими выборами в США, состоявшимися в ноябре 2020 года, в СМИ были опубликованы данные с ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену - сыну действующего американского лидера. Эти данные свидетельствовали о том, что Джо Байден, занимая пост вице-президента США, мог быть связан с бизнесом сына.

Сразу после появилась информация, что конгрессмены допросили экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который подписал заявление о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией информационной операции. Помимо него, подписи под этим документом тогда поставили еще 50 бывших чиновников разведуправления.

В отчете говорится, что ЦРУ или сотрудник ЦРУ мог оказывать содействие в усилиях по склонению к подписям заявления.

Комитет ссылается на письменные показания бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.

Американские законодатели подчеркнули, что граждане США должны знать, что история с ноутбуком и электронными письмами Хантера Байдена не были вымыслом.

Позднее конгрессмены опубликовали письмо за подписью бывших сотрудников ЦРУ. Они утверждали, что история с ноутбуком Байдена-младшего имела "все признаки российской информационной операции".

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