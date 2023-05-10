Дональда Трампа признали виновным по делу об изнасиловании журналистки

Суд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу об изнасиловании журналистки и писательницы Джин Кэрролл, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал CNN, Трампа обазали выплатить Джин Кэрролл компенсацию в размере почти 5 млн долларов за домогательства в рамках урегулирования гражданского иска и клевету в отношении истицы и ущерб ее репутации.

Впервые Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании и нанесении побоев в 2019 году, однако слушания по делу начались лишь в апреле 2023 года. Дональд Трамп отрицал обвинения, отказался от защиты и решил не давать показаний.

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп поклялся остаться в президентской гонке 2024 года, даже если его осудят по делу о фальсификации деловых документов.

