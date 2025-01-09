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Мир

Сгорел дом скандально известного сына действующего президента США Джо Байдена

пожар в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 22:52 Фото: X(Twitter)/@Megatron_ron
Дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера полностью сгорел после разрушительного пожара в штате Калифорния, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyMail, в доме было три спальни, три ванные комнаты и панорамные окна с видом на Тихий океан.

"Арендованный дом Хантера Байдена в Малибу стоимостью 15,8 тыс. долларов был разрушен пожаром", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Байден-младший пока не комментировал произошедшее.

Между тем, в социальных сетях считают, что пожар только на руку Хантеру. Американцы считают, что это самый простой способ уничтожить улики.

1 декабря Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, добавив, что обвинения в адрес Хантера являются попытками "сломить" его самого и нет причин думать, что они прекратятся.

Между тем, поражающие по масштабам пожары охватили Соединенные Штаты Америки. Пламя уже добралось до Голливудских холмов Лос-Анджелеса. В социальной сети распространились спутниковые снимки после пожаров в Калифорнии.

Ранее казахстанцы рассказали Zakon.kz о ситуации в Лос-Анджелесе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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