Сгорел дом скандально известного сына действующего президента США Джо Байдена

Как пишет DailyMail, в доме было три спальни, три ванные комнаты и панорамные окна с видом на Тихий океан.

Уточняется, что Байден-младший пока не комментировал произошедшее.

Между тем, в социальных сетях считают, что пожар только на руку Хантеру. Американцы считают, что это самый простой способ уничтожить улики.

Hunter Biden's LA home completely destroyed in #PalisadesFire 🔥 Easiest way to destroy evidences 👁️ https://t.co/xbYczy2grK pic.twitter.com/U7w2imGyaQ