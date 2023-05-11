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Турция надеется на продление зерновой сделки на два месяца

Турция надеется на продление зерновой сделки на два месяца Фото: pixabay
Делегации России, Турции, Украины и ООН обсуждают в Стамбуле продление зерновой сделки, сообщает Zakon.kz.

Представители Турции настаивают на продлении сделки еще хотя бы на два месяца, передает Daily Sabah со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Ожидается, что на встрече будет обсужден ряд вопросов, в том числе эвакуация некоторых судов под турецким флагом, подробности о продлении новаторского соглашения, а также его важность для содействия стабильности в Африке", - говорится в публикации.

ООН, Украина и Турция ожидают, что Москва даст согласие на продление сделки. Россия со своей стороны требует полного выполнения условий, которые содержатся в тексте подписанного в 2022 году соглашения и касаются в том числе разблокировки экспорта зерна, а также иных вопросов. Требования России систематически игнорируются, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ.

Ранее в Москве прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с Чавушоглу, на которой они обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине.

8 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Стамбуле митинг, собравший около 1,7 млн человек.

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