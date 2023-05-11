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"Реал" летом предпримет очередную попытку подписать Мбаппе

"Реал" летом предпримет очередную попытку подписать Фото: Instagram/k.mbappe
"Реал" хочет побороться за нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в грядущее трансферное окно, сообщает Zakon.kz.

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Так, по данным The Telegraph, мадридский клуб намерен подписать форварда ПСЖ вместе с хавбеком "Боруссии" Джудом Беллингемом. В случае перехода обоих игроков летнее трансферное окно может стать рекордным по тратам для "Реала".

Клуб из Мадрида попытается воспользоваться неопределенной ситуацией в "ПСЖ", которая вызвана возможным уходом Лионеля Месси и Неймара. Также в клубе намерены воспользоваться недавним конфликтом Мбаппе с "парижанами" из-за видео для болельщиков. Тогда в съемках видео принял участие только Мбаппе. Других звездных игроков парижан не пригласили.

Испанцы намерены сделать француза ключевым игроком и строить вокруг него команду.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.

В нынешней кампании в активе знаменитого форварда 39 встреч за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и девятью результативными пасами.

Ранее Лионеля Месси назвали лучшим спортсменом года.

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