Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина погиб в ДТП с лошадью на трассе в Жетысу

На трассе Жетысу погиб мужчина Фото: Zakon.kz
44-летний мужчина скончался в результате аварии, во время которой автомобиль сбил на трассе лошадь, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло на 48 км трассы Ушарал – Достык области Жетысу. Водитель Daewoo Nexia сбил на автодороге лошадь, выскочившую на проезжую часть. 41-летний мужчина госпитализирован, он получил травмы, сообщает пресс-служба МВД.

Пассажир, 44-летний мужчина, ехавший в автомобиле, скончался на месте от полученных травм. В полиции начали расследовать дело по части 3 статьи 345 УК РК.

С начала года на автодорогах региона зарегистрировано 126 ДТП, в которых погибли 36 человек, еще 186 травмированы. Жителей сельской местности просят контролировать выгул сельскохозяйственных животных и не допускать их появление на оживленных автотрассах.

Читайте также

В Атырау взорвали авто журналиста – СМИ

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали казахстанские сейсмологи

К пяти годам приговорили жителя Караганды за нападение на игровой клуб с игрушечным пистолетом

Мария Мельникова
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Токаев вылетел из России в Казахстан
Токаев вылетел из России в Казахстан
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления