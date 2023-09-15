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Лошадь спровоцировала смертельное ДТП: мужчина погиб на трассе в Жетысуской области

Лошадь спровоцировала смертельное ДТП: мужчина погиб на трассе в области Жетысу Фото: ДП Жетысуской области
44-летний мужчина скончался в результате ДТП, во время которого автомобиль сбил на трассе лошадь, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло утром 15 сентября на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. 

Мужчина погиб в ДТП с лошадью на трассе в Жетысу

Фото: ДП Жетысуской области

Водитель Honda Element сбил на дороге лошадь, выскочившую на проезжую часть. Пассажир иномарки, 44-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

Мужчина погиб в ДТП с лошадью на трассе в Жетысу

Фото: ДП Жетысуской области

Полицейские ищут владельца животного.

В мае 2023 года похожее смертельное ДТП произошло на 48 км трассы Ушарал – Достык Жетысуской области. Водитель Daewoo Nexia сбил на автодороге лошадь, выскочившую на проезжую часть. 

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Жанель Абдрахманова
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