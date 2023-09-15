Лошадь спровоцировала смертельное ДТП: мужчина погиб на трассе в Жетысуской области

Фото: ДП Жетысуской области

44-летний мужчина скончался в результате ДТП, во время которого автомобиль сбил на трассе лошадь, сообщает Zakon.kz.

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