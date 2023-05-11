Мужчина напал на подростка в Талдыкоргане

Ранее судимый мужчина избил и ограбил 17-летнего подростка в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Заявление о преступлении поступило в полицию Талдыкоргана от матери пострадавшего подростка. Как стало известно, некий мужчина напал на 17-летнего юношу, избил его и отобрал мобильный телефон. Потерпевшая требовала найти преступника и привлечь его к ответственности, сообщает пресс-служба МВД.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить подозреваемого, задержать и доставить в городскую полицию. Задержанным оказался взрослый мужчина, ранее судимым за аналогичное правонарушение". Пресс-служба МВД

Стало известно, что задержанному подозреваемому 33 года. Мотивы и обстоятельства дела в полиции не раскрывают. Известно, что расследование сотрудники полиции начали по статье "Грабеж" (статья 191 УК РК).

Раскрывать грабежи и нападения помогают служебные собаки. Так, помогла раскрыть грабеж в магазине села Лиманное Костанайской области служебно-розыскная собака по кличке Акира. Помимо денег грабитель забрал продукты.