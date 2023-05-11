Неожиданный способ повысить потенцию назвали врачи

Российский кардиолог Татьяна Бродовская рассказала о неожиданном способе повысить мужское половое влечение, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук, кардиолог Татьяна Бродовская рассказала, что препараты, назначаемые при высоком уровне холестерина, ведут к повышению потенции. Неожиданный вывод врачей рассказала кардиолог изданию Лента.ру.

Врач опровергла распространенную информацию, что препараты, снижающие холестерин, пагубно влияют на мужское влечение и приводят к импотенции. Хотя на фоне применения статинов наблюдается незначительное (на три-пять процентов) снижение уровня тестостерона, но при этом стабилизируется состояние пенильных артерий, которые отвечают за эрекцию, говорит врач.

В конечном итоге такой способ лечения улучшает состояние кровотока половых органов, что приводит к росту удовлетворенности половой жизнью в течение первого года после начала приема статинов, подвела итог кардиолог.

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