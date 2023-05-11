Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сохранить дендропарк просят жители Риддера

Сохранить дендропарк просят жители Риддера Фото: pixabay
Жители Риддера просят местные власти не вырубать огромный дендропарк ради строительства школы, сообщает Zakon.kz.

Жители Риддера обеспокоены решением акимата вырубить парк деревьев, высаженный 59 лет назад. На месте огромного дендропарка чиновники намерены построить школу, передает Первый канал Евразия.

"Все, конечно, за строительство этой школы, но только не на месте деревьев, потому что реально такой прекрасный сад, такой прекрасный лес. Вот это зачем вырубать? Это непонятно. Жители - это малая часть, которая собралась, и выступают против. Подписывается петиция". Люди возмущены, что чиновники выбрали для строительства именно территорию парка. А власти города, в свою очередь, отмечают, что школу запланировали строить на этом месте ещё 15 лет назад. И это зафиксировано в генплане Риддера". Ольга Шанталь, жительница города

В акимате заявляют, что место парка подходит для строительства школы идеально.

"Участок свободен от застройки, не имеет собственника. Поэтому мы считаем целесообразным строительство, чтобы разгрузить переполненную школу. Ухоженных для мест отдыха там нет и никогда не было высадки реликтовых растений и краснокнижных деревьев". Мурат Байжуменов, заместитель акима Риддера

Горожане же настаивают: именно в парке они проводят полезный досуг. Здесь жители Риддера катаются на лошадях и занимаются скандинавской ходьбой. Местный жители просят власти не рубить парк, а облагородить его и сделать еще более удобным для людей. Такую просьбу они озвучили и президенту в официальном обращении.

Читайте также

Лязат Актаева назначена руководителем Управления здравоохранения Алматинской области

Какой будет погода в Казахстане 11 мая

Выплачивать пособие по уходу за детьми с инвалидностью после их совершеннолетия просит депутат

Мария Мельникова
Риддер
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Токаев вылетел из России в Казахстан
Токаев вылетел из России в Казахстан
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления