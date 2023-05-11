Сохранить дендропарк просят жители Риддера

Жители Риддера просят местные власти не вырубать огромный дендропарк ради строительства школы, сообщает Zakon.kz.

Жители Риддера обеспокоены решением акимата вырубить парк деревьев, высаженный 59 лет назад. На месте огромного дендропарка чиновники намерены построить школу, передает Первый канал Евразия.

"Все, конечно, за строительство этой школы, но только не на месте деревьев, потому что реально такой прекрасный сад, такой прекрасный лес. Вот это зачем вырубать? Это непонятно. Жители - это малая часть, которая собралась, и выступают против. Подписывается петиция". Люди возмущены, что чиновники выбрали для строительства именно территорию парка. А власти города, в свою очередь, отмечают, что школу запланировали строить на этом месте ещё 15 лет назад. И это зафиксировано в генплане Риддера". Ольга Шанталь, жительница города

В акимате заявляют, что место парка подходит для строительства школы идеально.

"Участок свободен от застройки, не имеет собственника. Поэтому мы считаем целесообразным строительство, чтобы разгрузить переполненную школу. Ухоженных для мест отдыха там нет и никогда не было высадки реликтовых растений и краснокнижных деревьев". Мурат Байжуменов, заместитель акима Риддера

Горожане же настаивают: именно в парке они проводят полезный досуг. Здесь жители Риддера катаются на лошадях и занимаются скандинавской ходьбой. Местный жители просят власти не рубить парк, а облагородить его и сделать еще более удобным для людей. Такую просьбу они озвучили и президенту в официальном обращении.