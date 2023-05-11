Фильм о голодоморе сняли в Казахстане

Казахстанский режиссер Ардак Амиркулов закончил снимать картину "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер") о тяжелом периоде 30-х годов прошлого века, сообщает Zakon.kz.

Лента, снятая в монохроме для более полной передачи атмосферы, рассказывает о молодой женщине, которая вместе с детьми отправилась в Сибирь, куда сослали ее мужа. Путь женщины проходит через весь Казахстан, он наполнен испытаниями и трудностями.

По словам Амиркулова, фильм адресован широкому кругу зрителей, так как трагедия, о которой рассказывает картина, коснулась практически каждой казахской семьи, сообщает госцентр поддержки национального кино.

Съемки фильма закончены. Теперь команде предстоит смонтировать его. В прокат картина выйдет осенью, обещают создатели.

Ранее в Астане создатели показали документальный фильм о проблемах ранней беременности. Авторы подняли непростую тему беременности среди детей и подростков.

