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Казахстанский фильм о голодоморе вышел в финал международного кинофестиваля

Казахстанский фильм о голодоморе вышел в финал международного кинофестиваля Фото: скриншот с видео
Лента казахстанского режиссера Ардака Амиркулова "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер"), в числе прочих, прошла в финальный этап международного фестиваля "Кинонаследие", сообщает Zakon.kz.

В Париже представили новый кинофестиваль "Кинонаследие", мероприятие прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО. На суд жюри представили около 500 фильмов, десять из которых прошли в финал. В числе финалистов оказалась лента "Земля, остановившая ветер", передает 24kz.

"Очень важно отмечать кино, так как оно является способом, позволяющим связать людей вне зависимости от стран и национальностей. Кино позволяет понимать друг друга. И этот фестиваль также позволяет прожить эту любовь к кино, к друг другу". Кеопраситх Суваннабонг, член жюри фестиваля

В ближайшие дни в парижских кинотеатрах пройдут больше 20 показов фильмов-участников фестиваля.

Весной этого года казахстанский режиссер Ардак Амиркулов закончил снимать картину "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер") о тяжелом периоде 30-х годов прошлого века.

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