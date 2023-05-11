К пяти годам приговорили жителя Караганды за нападение на игровой клуб с игрушечным пистолетом

В Караганде вынесли приговор местному жителю, который напал на игровой клуб с игрушечным пистолетом и ограбил его почти на четыре миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеграм-канал Патриот, осужденный мужчина был постоянным клиентом заведения, где делают ставки. В день происшествия он продал машину родственника, но вместо того, чтобы отдать вырученные деньги, мужчина отправился в игровой клуб. Сообщается, что он страдает зависимостью от игр. В тот день он проиграл все три миллиона, которые получил от продажи автомобиля.

Вскоре после проигрыша мужчина вернулся в заведение и напал на сотрудниц, угрожая им пистолетом. Позже выяснилось, что пистолет был игрушечным. Однако с помощью муляжа преступник смог отобрать у работниц заведения 3,9 миллиона тенге из кассы и убежать.

Полицейские оперативно задержали преступника. Приговором Казыбекбийского районного суда подсудимому назначено 5 лет лишения свободы. Три миллиона 900 тысяч он вернул игровому клубу.