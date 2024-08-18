Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Россиянин напал на аптеку с игрушечным пистолетом ради аскорбиновой кислоты

В России ограбили аптеку, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 06:20 Фото: pixabay
В России жителя Йошкар-Олы задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом, сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.RU, жителя Йошкар-Олы Республики Марий Эл задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом.

42-летний мужчина зашел в учреждение с пакетом в руках и попросил у фармацевта два шприца. После этого россиянин передумал и достал похожий на огнестрельное оружие предмет. Он приказал сотруднице спрятаться.

Затем он взял пять упаковок аскорбиновой кислоты и скрылся с места происшествия.

После задержания мужчина объяснил, что пистолет был игрушечным, а украденные витамины он якобы раздал прохожим.

К другим новостям мира: пациентам отказывают в приеме в больницах по всей Индии, поскольку более миллиона врачей готовятся присоединиться к забастовке в знак протеста против изнасилования и убийства стажера-медика.

Читайте также

Закон о женщинах в Британии
Британские власти могут приравнять женоненавистничество к терроризму
Северное сияние в России
Северное сияние запечатлели жители России
В Индии врачи устроили забастовку
В Индии врачи прекратили прием пациентов из-за сексуализированного насилия над их коллегой
Аксинья Титова
Россия 2024 год Аптеки Грабежи Огнестрельное оружие Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: