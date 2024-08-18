Россиянин напал на аптеку с игрушечным пистолетом ради аскорбиновой кислоты

В России жителя Йошкар-Олы задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом, сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.RU, жителя Йошкар-Олы Республики Марий Эл задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом.

42-летний мужчина зашел в учреждение с пакетом в руках и попросил у фармацевта два шприца. После этого россиянин передумал и достал похожий на огнестрельное оружие предмет. Он приказал сотруднице спрятаться.

Затем он взял пять упаковок аскорбиновой кислоты и скрылся с места происшествия.

После задержания мужчина объяснил, что пистолет был игрушечным, а украденные витамины он якобы раздал прохожим.

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