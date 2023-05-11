Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Фото: Zakon.kz
Подземные толчки произошли в 894 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.
Сейсмологи Казахстана 11 мая в 06 часов 21 минуту по времени Алматы зарегистрировали землетрясение. Эпицентр колебаний расположен на территории Афганистана. В Казахстане толчки не ощущались.
- Энергетический класс землетрясения 10.4.
- Магнитуда MPV 5.0.
- Глубина 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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