Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали казахстанские сейсмологи

Фото: Zakon.kz

Подземные толчки произошли в 894 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.

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