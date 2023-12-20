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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали алматинские сейсмологи

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали алматинские сейсмологи Фото: Zakon.kz
Поздним вечером 19 декабря сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4 в 492 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Подземные колебания произошли в 23 часа 24 минуты алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 492 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения 9.4.
  • Магнитуда MPV 4.4.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.

Утром 19 декабря сейсмологи Алматы зарегистрировали землетрясение в два балла, которое ощутили жители мегаполиса. Эпицентр колебаний находился на территории Китая, где накануне вечером разрушительное землетрясение привело к гибели людей.

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