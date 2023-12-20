Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали алматинские сейсмологи

Поздним вечером 19 декабря сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4 в 492 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Подземные колебания произошли в 23 часа 24 минуты алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 492 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.4.

Магнитуда MPV 4.4.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.

Утром 19 декабря сейсмологи Алматы зарегистрировали землетрясение в два балла, которое ощутили жители мегаполиса. Эпицентр колебаний находился на территории Китая, где накануне вечером разрушительное землетрясение привело к гибели людей.