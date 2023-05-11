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Крестный отец хеви-метала, страдающий от Паркинсона, решил избавиться от роскошной квартиры в Голливуде

Оззи Озборн продал квартиру Фото: wikimedia
Основатель рок-группы Black Sabbath, британский рок-музыкант Оззи Осборн, решил избавиться от роскошной квартиры в Лос-Анджелесе. Недвижимость выставили на продажу за 4,8 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Недвижимость располагается на десятом этаже в небоскребе Sierra Towers в Западном Голливуде. 

Здание круглосуточно охраняется, все жильцы имеют доступ к парковке, бассейну, SPA-зоне, фитнес-центру и конференц-залам.

В этом же доме жильем владеют певица Шер, актрисы Сандра Баллок и Кортни Кокс, а также актеры Мэттью Перри и Адам Сэндлер.

Осборн приобрел квартиру весной 2014 года, после чего в ней поселилась их дочь Келли Осборн. Площадь объекта составляет 195 квадратных метров. В квартире есть две спальни, три ванные, просторная гостиная с выходом на балкон и примыкающая к ней столовая. Интерьер отличается наличием большого количества окон в пол и французских дверей.

В 2020 году стало известно, что "крестный отец хеви-метала" страдает одной из форм болезни Паркинсона. Он жаловался на постоянные и невыносимые боли. Музыкант принимает большое количество болеутолящих.

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