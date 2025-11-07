Рок и роскошь: в США выставили на продажу квартиру Оззи Осборна

Квартиру британского рок-музыканта Оззи Осборна выставили на продажу за 2,4 млн долларов. Апартаменты расположены в Западном Голливуде в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным New York Post, семья Осборна приобрела квартиру в 2022 году за 2,2 млн долларов. Помимо нее, музыкант и его родные владели другим объектом в этом же здании – он был продан в октябре 2024 года за 4,4 млн долларов. Квартира, о которой идет речь теперь, прежде сдавалась в аренду. В феврале 2024-го ее можно было снять за 9,5 тыс. долларов в месяц.

Выставленная на продажу квартира занимает площадь около 111 кв. м. В апартаментах одна спальня с выходом на террасу и два санузла, один из которых соединен с ванной комнатой. Также в квартире есть кухня с мраморным полом и просторная гостиная с окнами в пол и балконом. Объект расположен на 10-м этаже охраняемого здания с консьержем, спортзалом, открытым бассейном, паровой баней и дополнительными кладовыми для жильцов.

Ozzy and Sharon Osbourne’s $2.4M L.A. condo hits the market months after rocker’s death https://t.co/ahABqrGFlk pic.twitter.com/ssQjbdXyoo — New York Post (@nypost) November 6, 2025

Фронтмен группы Black Sabbath и успешный сольный исполнитель Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. По словам близких, Осборн ушел из жизни, будучи "окруженным любовью". Оззи Осборн последние годы боролся с тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессировало, поэтому еще в октябре 2024 года он сделал заявление о том, что больше не сможет выходить на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем.

