Культура и шоу-бизнес

Рок и роскошь: в США выставили на продажу квартиру Оззи Осборна

в США продают квартиру Оззи Осборна, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 20:44 Фото: Instagram/ozzyosbourne
Квартиру британского рок-музыканта Оззи Осборна выставили на продажу за 2,4 млн долларов. Апартаменты расположены в Западном Голливуде в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным New York Post, семья Осборна приобрела квартиру в 2022 году за 2,2 млн долларов. Помимо нее, музыкант и его родные владели другим объектом в этом же здании – он был продан в октябре 2024 года за 4,4 млн долларов. Квартира, о которой идет речь теперь, прежде сдавалась в аренду. В феврале 2024-го ее можно было снять за 9,5 тыс. долларов в месяц.

Выставленная на продажу квартира занимает площадь около 111 кв. м. В апартаментах одна спальня с выходом на террасу и два санузла, один из которых соединен с ванной комнатой. Также в квартире есть кухня с мраморным полом и просторная гостиная с окнами в пол и балконом. Объект расположен на 10-м этаже охраняемого здания с консьержем, спортзалом, открытым бассейном, паровой баней и дополнительными кладовыми для жильцов.

Фронтмен группы Black Sabbath и успешный сольный исполнитель Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. По словам близких, Осборн ушел из жизни, будучи "окруженным любовью". Оззи Осборн последние годы боролся с тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессировало, поэтому еще в октябре 2024 года он сделал заявление о том, что больше не сможет выходить на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
