Астрологи рассказали, кто будет удачлив 11 мая

В четверг, 11 мая, убывающая Луна в Водолее создает риски там, где кипят чувства. Старайтесь избегать ситуаций, требующих активных эмоциональных реакций. Чтобы занять себя действительно полезным делом, обратите внимание на быт – приведите в порядок дом, рабочее место, сообщает Zakon.kz.

Овны

Если вы чувствуете, что буквально горите на работе и не успеваете уделить время другим аспектам жизни, – это сигнал. Суета лишает вас последних сил, пора решать эту проблему. Возможно, потребуются радикальные меры, но, скорее всего, вам просто необходим отдых. Да, для этого придется взять выходной. И принципиально важный момент здесь заключается в избавлении от чувства вины за свою "непродуктивность". Сегодня один из тех дней, когда вам лучше просто немного расслабиться и сделать что-то для себя. Более глубокий, но более игривый подход к заботе о себе поможет восстановить силы, а также даст более четкое направление в жизни.

Космический совет: заведите привычку выделять время для заботы о себе.

Тельцы

Стоит ответить на этот звонок. И на приглашение на свидание или вечеринку. И уж точно не нужно молчать, если просят вашего мнения. Просто сделайте это. Вселенная постоянно посылает вам знаки и важные сообщения через других людей. Пользуйтесь открывающимися возможностями! Цените себя настолько, чтобы выбрать лучшее предложение и смело приступить к делу. Не беспокойтесь – делайте шаг за шагом на пути к цели и радуйтесь шансу реализовать себя. Выходите за границы физически или метафорически. Мир – это ваша сцена.

Космический совет: сегодня Вселенная учит вас больше ценить и любить себя.

Близнецы

В вашем потоке божественной поддержки, Близнецы, произошел положительный сдвиг. Удача сегодня на вашей стороне. Вы видите жизнь во всех ее красках, чувствуете ложь и неискренность, способны почувствовать шанс на успех. Не все на вашем пути нуждается в исправлении, иногда просто нужно принять вещи такими, какие они есть. Порой примирение с определенными вещами – это все, что необходимо для корректировки курса. Так что доверяйте своему пути и оставайтесь верными себе, наблюдая и извлекая уроки из всего, что происходит вокруг. Впереди невероятные чудеса, они ждут вас!

Космический совет: откройте сердце любви, свету, возможностям и благословениям жизни.

Раки

Поверьте, что вы находитесь именно там, где должны быть, ненадолго отвлекитесь от страха перед будущим. Жизнь – это не марафон. Абсолютно нормально сделать перерыв и сойти с этой гоночной трассы. Вы не сильны в гонках, и это не потому, что вы не чемпион. Просто вы предпочитаете ходить или бегать по своей дорожке, и ваш самый жестокий соперник – это вы сами. В глубине души вы все это уже знаете, но давление стандартов общества еще сильно. Успех – это радость в сердце и самодостаточность, а не должность или чья-то благосклонность. Подумайте, что заставит вас чувствовать себя лучше. Начните с этого сегодня.

Космический совет: вы уже знаете, что для вас значит успех, пора воплотить это в жизни.

Львы

Порой приходится играть по чужим правилам, но строить таким образом всю свою жизнь крайне опасно. В такой реальности слишком легко потерять себя. Это только ваша судьба, только вы решаете, какой она должна быть. Рядом должны быть союзники, а не диктаторы. Помните, рост происходит быстрее, когда вы полностью принимаете себя и мир вокруг. Без каких-либо обид, но с надеждами и мечтами – дальше будет только лучше. Не нужно притворяться, что вы счастливы, но найти повод для радости необходимо. Для построения империи необходимо правильно уложить первые несколько кирпичей, иначе получатся просто воздушные замки.

Космический совет: пойте свою любимую песню, желающие подпеть вам непременно найдутся.

Девы

Возможно, в этой жизни вы пережили слишком много испытаний, но каждый раз вы становились сильнее и выносливее, чем прежде. Единственная постоянная вещь, которую приносит вам жизнь, – это перемены, но вы все равно можете оказаться в ловушке одного и того же повторяющегося шаблона. Сегодня позвольте чувствам рассказать что-то важное о вашей жизни и мышлении. Прислушайтесь к своему сердцу. А затем решите, что сделать, чтобы снова по уши влюбиться в свою жизнь. Вам сегодня точно повезет.

Космический совет: уроки судьбы взращивают искусство двигаться вперед вопреки им.

Весы

Обида разъедает душу и оставляет внутри пустоту. Копить обиды опасно, даже если они оправданы, справедливы, сильны. Боль способна превратиться в мудрость, если есть силы отпустить обиду. Прощение – великое искусство заботы о себе в первую очередь. Те, кто не умеет прощать, живут с тяжким грузом, и с каждым днем он только набирает вес. Помните, это жгучее чувство только вам наносит колоссальный ущерб. Пожалейте себя и научитесь прощать. Есть много способов и хороших учителей. Воспользуйтесь любой помощью себе во благо.

Космический совет: учитесь быстро прощать и двигаться дальше. Это – любовь к себе.

Скорпионы

Возможно, сейчас вы задаетесь вопросом, что случилось со всем хорошим в вашей жизни, как все дошло до этого тяжелого момента. Это усталость, которая копится и превращает любого героя в беспомощное существо. Сделайте сегодня перерыв, если можете, чтобы позаботиться о себе. Наблюдайте за тем, что добавляет ценности вашему существованию и не лишайте себя радости. Если в последнее время чувствовали себя потерянными или думали, что все вокруг вас – сплошная ложь, не падайте духом. Не слушайте своих внутренних демонов, продолжайте путь с верой в лучшее.

Космический совет: жить своей правдой и не поддаваться соблазнам – ваша новая трудная задача.

Стрельцы

То, что происходит в ваших мыслях, отражается в реальной жизни. Это не теория, а объективный факт. Встройте все самое необходимое в свой образ жизни и будьте бескомпромиссно собой. Когда вы смотрите на других, не завидуйте и не пытайтесь приспособиться к ним. Мечты, идеи и вещи, которые делают вас вами, составляют главную ценность индивидуальности. Никто другой не сможет изменить траекторию событий, только вы! Поверьте в себя, и Вселенная поможет выбрать роли, которые созданы специально для вас.

Космический совет: всегда оставайтесь собой, ваша уникальность – бриллиант!

Козероги

Независимо от того, влияете ли вы на одну жизнь за раз или на десять, это имеет одинаковое значение. Вы делаете тот вклад, который вам по силам, и этого достаточно. Самое главное – вы не забываете, что существует целый мир вокруг, и в него нужно посылать лучи света, а не проклятия. Не ждите, что вашу доброту оценит весь этот мир, хватит и человека, которому вы помогаете. Он не забудет никогда. Берегите свою способность сопереживать, не оставайтесь в стороне, но и о себе не забывайте. Это и есть гармония в отношениях одного человека с целой Вселенной.

Космический совет: ваше доброе слово может стать для кого-то спасением души.

Водолеи

Когда вы позволяете себе чувствовать в полной мере, вы создаете пространство для своих эмоций. В этом пространстве кроется вожделенная свобода и огромная сила. Оно помогает вам быть услышанными и признанными, потому что начинается с уважения к себе. Оно же позволяет принять жизнь такой, какая она есть. Удивительно, но люди способны запрещать себе даже чувствовать. Эти ограничения могут оказаться слишком тяжким грузом. Не запрещайте себе мечтать и искать свое счастье. Вдохните полной грудью и живите так, как вам хочется, пишет "Пятый канал".

Космический совет: мост между вами и вашей мечтой – это смелость говорить "да" всему, что будоражит сердце.

Рыбы

Когда вы начинаете любить себя, это меняет все – не только в вашей жизни, но и на клеточном уровне в вашем физическом теле, Рыбы. Человеческое счастье начинается со способности выбирать себя. Это такие простые вещи: кормить себя вкусно и полезно, давать себе отдых, надеть красивое платье, говорить уверенно, действовать, добиваться, радоваться. Жизнь состоит именно из этих мелочей, которые в разрезе целой судьбы – совсем не мелочи. Сделайте наконец то, о чем грезите по ночам. Смелее!

Космический совет: ловите момент, живите здесь и сейчас, не откладывайте!

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