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Законодательство РК

Заведено уголовное дело по факту смыва дороги талыми водами в Жетысуской области

Заведено уголовное дело по факту смыва дороги талыми водами в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области прокуратурой выявлены нарушения при строительстве автомобильной дороги в Кербулакском районе, сообщает Zakon.kz.

7 марта в Кербулакском районе в результате смыва талых вод частично разрушилась и пришла в непригодность автомобильная дорога по направлению к ст. Малайсары. Прокурорская проверка выявила грубые нарушения закона при проведении ремонтных работ на данном участке.

"Изначально эти работы незаконно проведены под видом текущего ремонта, что позволило государственному органу провести госзакупки без проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Это в свою очередь исключает контроль со стороны технического и авторского надзора", – говорится в сообщении

Как отметили в ведомстве, в результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество проведенных работ.

Прокуратура в действиях должностных лиц государственных органов усмотрела признаки уголовного правонарушения, нанесшего вред государству и повлекшего тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба.

По данному факту 3 апреля начато досудебное расследование по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями"), которое осуществляется специальными прокурорами.

6 марта в ДЧС Жетысуской области сообщили о подтоплениях в Кербулакском районе. Из-за снеготаяния были подтоплены дворы и улицы в поселке Кызылжар.

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