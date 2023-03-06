В Жетысуской области дворы и улицу подтопило в селе Кызылжар

В ДЧС Жетысуской области сообщили о подтоплениях в Кербулакском районе. Из-за снеготаяния подтоплены дворы и улицы в поселке Кызылжар, передает Zakon.kz

"5 марта 2023 года в результате интенсивного снеготаяние из-за повышения температуры воздуха до +15 С° тепла, в с.Кызылжар Кербулакского района области Жетісу с полей, расположенных в восточной части села пошла талая вода, в результате чего, арычная система не справилась с объёмом талых вод и вода перелилась по ул.Шыныбек, а также подтопила 4-х дворовых территории. Жертв, пострадавших, а также подтопления жилых домов нет", - говорится в сообщении областного ДЧС.

Также сообщается, что на данный момент обстановка стабильная, уровень воды снизился. Талая вода уходит в транзитном режиме, в реку Байгазы.

Силами местных исполнительных органов, ДЧС области Жетісу и местных жителей (66 работников и 11 ед. техники) проводятся работы по углублению и очистки арычной системы, заготовки мешкотары инертными материалами, для отвода талых вод с полей прокапывается отводной канал.

ДЧС области Жетісу предупреждает что на основании штормового предупреждения и в связи с прогнозом осадков в виде дождя, а также повышением температурного фона в период с 6 по 8 марта 2023 года в области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"В связи с этим призываем граждан принять меры по расчистки арычных сетей и трубчатых переходов на прилегающих территориях от снега, льда и мусора", - обратились ЧС-ники.

Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин озвучил количество населенных пунктов с угрозой подтопления. По его прогнозам, при неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тыс. домов и свыше 700 тыс. граждан.