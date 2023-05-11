Обещали, но не дали: жители более 15 микрорайонов Актау вторые сутки без питьевой воды

Люди до полуночи стояли в очереди к водовозам. Аварию обещали устранить еще ночью 11 мая, однако утром воду в кранах жители так и не увидели, передает Zakon.kz.

Порыв на магистральном водопроводе коммунальщики обнаружили еще 10 мая. Практически все верхние микрорайоны из-за этой аварии остались без питьевой воды. Порыв обещали устранить ночью, однако воды нет до сих пор. Люди с вечера занимали очереди к водовозам, а также к пунктам выдачи воды и почти до полуночи пытались набрать емкости.



"В результате порыва на магистральном трубопроводе питьевой воды диаметром 710 мм от ЦУВС-4 в 35 микрорайон временно отключили питьевую воду. Данный трубопровод проходит под автомобильной дорогой в футляре. Причина порыва – разрыв полиэтиленового трубопровода по шву", – рассказали тогда в ЖКХ.

Прорыв обещали устранить в тот же день, но пока воды так и нет. Коммунальщики ограничиваются уверениями, что работы ведутся.



