Жители одного из микрорайонов Актау перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды

Вот уже больше недели жители нескольких микрорайонов Актау жалуются на отсутствие или перебои с питьевой водой. У одних вода появляется только ночью, у других не поднимается выше четвертого этажа, а в некоторых микрорайонах жители живут без питьевой воды уже неделю, передает Zakon.kz.

В акимате города Актау объясняют ситуацию возросшим потреблением питьевой воды в связи с наступлением жары. Сегодня снизили давление на центральном узле водоснабжения, к которому привязаны больше 20 микрорайонов. Поднять давление обещали в 19:00. Однако люди так и не увидели воды. В отчаянии они перекрыли дорогу, надеясь достучаться до городских властей.

В пресс-службе акимата Актау сообщили, что аким города Улугбек Тналиев и представители городских служб провели с жителями разъяснительную беседу о причинах отсутствия питьевой воды.

"В 19:20 во дворе дома №23 в микрорайоне №19 Актау собрались жителей близлежащих домов по вопросу отсутствия питьевой воды в домах. После разъяснительной работы со стороны уполномоченных лиц все жители разошлись по домам. Сегодня ГКП "Каспий жылу, су арнасы" в связи с большим расходом питьевой воды с "ЦУВС-4" временно было снижено давление воды до 19:00 часов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас постепенно поднимаем давление питьевой воды. Быстро оно не поднимется. Нужно время", – сообщил в городском telegram-канале Ислам Усенов, заместитель директора ГКП "Каспий жылу су арнасы".

В ДП Актау обещали наложить административный штраф на жителей за нарушение общественного порядка.