В Казахстане планируют выявлять земельные нарушения при помощи космического мониторинга

Аэрокосмический комитет разработал Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности", сообщает Zakon.kz.

Как отмечают разработчики документа, на данный момент в стране отсутствуют организационно-правовые инструменты для объективного государственного профилактического контроля деятельности субъектов на основе космического мониторинга, с целью своевременного выявления и реагирования на факты и риски нарушения законодательства РК в сферах по использованию и защите природных ресурсов.

В Аэрокосмическом комитете пояснили, что в сфере землепользования одной из резонансных проблем является выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Ранее профилактический контроль за использованием и охраной земель осуществлялся земельными инспекторами выборочно в соответствии с планами проверок.

"Однако указанный порядок не обеспечивал надлежащий контроль за законностью использования земель, вследствие чего образовалось большое количество неиспользуемых земельных участков, что привело к социальной напряженности, а также возможной деградации плодородного слоя в отдельных участках", - говорится в документе.

Для повышения эффективности функций государственного контроля в Земельный кодекс добавлена новая статья "Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля", которая регламентирует применение данных дистанционного зондирования Земли.

Однако, как отмечают в комитете, подобные проблемы существуют и в других отраслях, как лесное и водное хозяйство, экология, и указанная проблема не является системной для решения проблемных вопросов применения технологий дистанционного зондирования Земли для обеспечения государственного контроля на надлежащем уровне.

Вместе с тем в действующем законодательстве сведения космического мониторинга не определены в качестве одного из источников информации, которые могут быть использованы государственными органами при профилактическом контроле.

Например, при мониторинге лесных угодий выявляются незаконные вырубки и вырубки с нарушениями Правил отвода и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда. В большинстве случаев, соответствующая информация, отправленная уполномоченному органу, игнорируется либо сообщается о не подтверждении данных космического мониторинга. Но при осуществлении выездных работ совместно с инженерами по обработке данных дистанционного зондирования Земли и представителями лесных хозяйств, все выявленные нарушения подтверждаются.

Такая же и в направлении водного хозяйства. Посредством космического мониторинга выявляются многочисленные нарушения по ведению хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах.

Схожая ситуация и в отрасли недропользования. Так, в 2020 году был проведен мониторинг нарушений при добыче твердых полезных ископаемых по трем районам Восточно-Казахстанской области, а в 2021 году проводился мониторинг незаконной добычи общедоступных полезных ископаемых. При этом соответствующие меры в отношении нарушителей не приняты из-за слабых законодательных инструментов государственного контроля.

В связи с чем предлагается для решения указанных проблем, повышения эффективности профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) природопользования в масштабах всей страны при географических условиях Казахстана, своевременного выявления рисков нарушения законодательства в различных сферах использования природных ресурсов, обеспечения более оптимального и рационального планирования ресурсов государственных органов внести изменения в Водный, Экологический и Лесной кодексы, а также в Кодекс "О недрах и недропользовании", закон "О космической деятельности", закон "Об особо охраняемых природных территориях" с целью внедрения использования сведений космического мониторинга при государственном профилактическом контроле.

Как считают разработчики документа, это позволит обеспечить законность уже применяемых методов мониторинга и контроля хозяйственной деятельности субъектов в различных сферах, а также усилит ответственность и отчётность государственных органов в части применения соответствующих мер в отношении выявленных в ходе мониторинга нарушений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 июня.