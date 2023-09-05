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Законодательство РК

Как в Казахстане планируют контролировать использование природных ресурсов

Как в Казахстане планируют контролтировать использование природных ресурсов Фото: pexels
Аэрокосмический комитет разработал Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности", сообщает Zakon.kz.

Принятие законопроекта направлено на создание необходимых законодательных правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов в профилактическом государственном контроле без посещения субъекта (объекта) контроля.

В документе указывается, что на современном этапе развития казахстанской экономики основной целью остается проблема обеспечения эффективного государственного контроля за использованием природных ресурсов. Однако наличие пробелов в законодательстве снижают эффективность проведения государственного контроля.

"На сегодняшний день существуют проблемы с эффективностью государственного контроля за использованием природных ресурсов, из-за географических условий Казахстана (обширная площадь, малая плотность населения, удаленность населенных пунктов, труднодоступность хозяйствующих субъектов природопользования), ограниченных ресурсов государственных органов для контроля (штат сотрудников, транспорт, ГСМ), низкий уровень внедрения цифровизации и использования систем объективного контроля, и коррупциогенность в сфере государственного контроля", - говорится в документе.

Также указывается, что необходимо решить проблему восполнения законодательных пробелов для объективного государственного профилактического контроля деятельности субъектов на основе космического мониторинга, с целью своевременного выявления и реагирования на факты и риски нарушения законодательства РК в сферах по использованию и защите природных ресурсов.

Для внедрения использования сведений космического мониторинга при государственном профилактическом контроле предлагается внести изменения и дополнения в Водный, Экологический, Лесной кодексы, Кодекс "О недрах и недропользовании", законы "О космической деятельности", "Об особо охраняемых природных территориях".

Как считают разработчики документа, это позволит обеспечить законность уже применяемых методов мониторинга и контроля хозяйственной деятельности субъектов в различных сферах, а также усилит ответственность и отчетность государственных органов в части применения соответствующих мер в отношении выявленных в ходе мониторинга нарушений.

Кроме того, ожидаются положительные правовые последствия и развитие международного сотрудничества с привлечением инвестиции в космическую отрасль республики.

Предполагается, что разработанный законопроект будет внесен в Мажилис в октябре 2024 года, а с 2025 года уже будет введен в действие.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 сентября.

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Открытые НПА МЦРИАП Законодательство Казахстан
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