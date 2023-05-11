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Законодательство РК

Сенат одобрил законопроект по ратификации соглашения по защите авторского права

Казахстан авторское право Сенат Фото: pexels
Сенаторы одобрили законопроект по ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Сенате, координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации соглашения предусматривается осуществлять сторонами за счет и в пределах средств национальных бюджетов.

"Ожидаемыми результатами принятия Закона являются создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами-участниками Содружества независимых государств".Депутат Сената Андрей Лукин

Соглашение подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года в целях:

  • урегулирования вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ;  
  • разработки и реализации мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав;
  • углубления сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями;
  • обмена информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами;
  • обеспечения на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике;
  • углубления сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.

Ранее законопроект был принят Мажилисом. Министр юстиции Азамат Ескараев отмечал, что актуальность соглашения заключается в необходимости развития международной нормативно-правовой базы в сфере охраны и защиты авторского права и смежных прав в цифровой среде.

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