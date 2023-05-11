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Законодательство РК

В Реестре должностей политических и административных госслужащих появятся новые должности

В Реестре политических и административных госслужащих появятся новые должности Фото: akorda.kz
Подготовлен проект Указа президента РК, которым вносятся изменения и дополнения в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Реестре должностей политических и административных государственных служащих к Категории В-3 предлагается отнести должность  помощника, советника председателя Высшей аудиторской палаты РК.

Также к этой категории отнесена должность заведующего сектором Аппарата Правительства РК, Высшей аудиторской палаты РК (добавлено).

Вместе с тем к Категории В-4 отнесены:

помощник, советник Управляющего делами Президента РК, председатели Агентства РК по делам государственной службы, Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции РК, Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Как поясняется, в настоящее время в Реестре должностей в аппарате Высшей аудиторской палаты отсутствуют должности, отнесенные к категории В-3.

"В целях успешной реализации принципа меритократии, мотивации работников ВАП предлагаем должности заведующих секторов, а также помощника и советника председателя ВАП отнести к категории В-3 путем внесения соответствующего изменения в Реестр должностей и Квалификационные требования", – говорится в обосновании.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 мая.

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