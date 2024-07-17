В Казахстане расширят реестр должностей политических и административных служащих

Конституционный суд подготовил указ президента, которым вносится дополнение в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В частности, в указанный реестр добавлена должность заведующего сектором Аппарата Конституционного суда РК.

Как поясняется, дополнение внесено с целью устранения правового несоответствия с учетом квалификационных требований и обеспечения равнозначного подхода к оплате труда должности заведующего сектором в аппаратах Конституционного суда, правительства, палат Парламента и Судебной администрации РК.

Реализация данного предложения потребует выделения из республиканского бюджета дополнительных денежных средств в сумме 37 739,6 тысяч тенге.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.

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