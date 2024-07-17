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Законодательство РК

В Казахстане расширят реестр должностей политических и административных служащих

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:37 Фото: akorda.kz
Конституционный суд подготовил указ президента, которым вносится дополнение в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В частности, в указанный реестр добавлена должность заведующего сектором Аппарата Конституционного суда РК.

Как поясняется, дополнение внесено с целью устранения правового несоответствия с учетом квалификационных требований и обеспечения равнозначного подхода к оплате труда должности заведующего сектором в аппаратах Конституционного суда, правительства, палат Парламента и Судебной администрации РК.

Реализация данного предложения потребует выделения из республиканского бюджета дополнительных денежных средств в сумме 37 739,6 тысяч тенге. 

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.

Ранее сообщалось, что Минюст будет проводить аттестацию на занятие профессиональной деятельностью по всему Казахстану.

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Открытые НПА Конституционный суд Казахстан 2024 год Госслужащие
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