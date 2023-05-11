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Один из лучших бомбардиров Казахстана сделал предложение своей девушке

Футбол, предложение руки Фото: Instagram/nastya8_95
Один из лидеров футбольного клуба "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов собирается жениться. Накануне форвард сделал предложение своей возлюбленной по имени Анастасия, сообщает Zakon.kz.

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20-летний актюбинский нападающий Максим Самородов сделал приятный сюрприз для своей возлюбленной в романтической атмосфере.

Самородов является одним из лучших бомбардиров чемпионата КПЛ-2023, в его активе 4 взятия ворот, он располагается на третьей строчке таблицы снайперов. Два месяца назад Максим забил первый гол казахстанской сборной в отборочном цикле на Евро-2024.


Он отличился в матче против сборной Словении. Форвард "Актобе" забил красивый мяч в ворота Яна Облака, который также защищает цвета мадридского "Атлетико". 

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