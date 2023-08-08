Один из лучших бомбардиров Казахстана женился

Один из лидеров и снайперов футбольного клуба "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов женился. Супругой 21-летнего форварда стала девушка по имени Анастасия, сообщает Zakon.kz.

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Торжественное мероприятие прошло в одном из ресторанов родного города футболиста. В числе почетных гостей на свадьбе были многочисленные коллеги Максима Самородова.

В связи с этим торжеством игроку был дан отдых, и он пропустил победный матч "Актобе" против "Кайрата" в рамках 18-го тура чемпионата КПЛ-2023. Максим Самородов является одним из лучших нападающих в составе своего клуба и национальной сборной Казахстана. Он забил первый гол "Актобе" в нынешнем первенстве КПЛ.

Также он стал автором первого мяча казахстанской дружины в поединке против Словении, в дебютном матче отборочного цикла на Евро-2024.





Руку предложения своей избраннице молодой футболист сделал в начале мая 2023 года. Максим Самородов в прошлом сезоне завоевал "серебро" чемпионата КПЛ.

Между тем, форвард ""Актобе" уже приступил к тренировочным процедурам, так как у западноказахстанского коллектива запланирована ответственная игра в Лиге конференций УЕФА. "Актобе" готовится к двухматчевому противостоянию с румынской "Сепси", 10 и 17 августа. Первая встреча пройдет на чужом поле.