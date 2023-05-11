Застройщик ответил на критику о неправомерном строительстве коттеджей в Алматы

Коттеджный городок Baganashil Hills в Бостандыкском районе Алматы возводится по всем требованиям регулирующих органов в сфере строительства. Об этом сообщили в компании Everest Property, которая реализует этот проект.

Ранее жительница Бостандыкского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым задала вопрос по поводу застройки коттеджного городка Baganashil Hills. В ответ на ее вопрос руководитель Управления градостроительного контроля акимата города заявил, что стройка велась незаконно и готовится иск к компании-застройщику.

В самой компании напоминают, что Министерство национальной экономики в 2015 году утвердило приказ, в котором говорится: проекты по строительству индивидуального жилого дома не выше двух этажей ведутся в упрощенном порядке, а именно такие строения и возводят в коттеджном городке.

Для них не нужно разрабатывать проектно-сметную документацию, как для многоэтажных жилых домов, проводить комплексную вневедомственную экспертизу, уведомлять уполномоченные органы по архитектурно-строительному контролю, а также вести авторский и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ.

"Тем не менее до начала проектных работ мы провели подготовительные мероприятия. Так, мы получили технические условия по инженерным сетям и архитектурно-планировочное задание, что говорит о соответствии проекта регламенту строительства по детальной планировке – генеральному плану города", – говорят в компании-застройщике.

Кроме того, Everest Property провела геологические изыскания земельных участков, заключены договора с аккредитованными компаниями по ведению авторского и технического надзоров, а также с сертифицированной лабораторией для контроля испытательных работ.

Геологические изыскания показали, что непросадочные грунты находятся на глубине 4-5,5 метра от существующего рельефа. Для строительства домов в коттеджном поселке требуется разрабатывать и уплотнять слой земли в 0,5-1,2 метра. Этот слой укрепляют в соответствии с рекомендациями "КазНИИСА".

По завершении вышеупомянутых работ по каждому дому для определения плотности непросадочного грунта проводятся лабораторные испытания модуля деформации грунта. Все это фиксируется в лабораторных заключениях.

Другими словами, коттеджный городок строится по строительным нормам и правилам и с соблюдением всех требований и рекомендаций компетентных организаций.

"В этой связи считаем, что претензии к качеству и строительству проекта в целом являются безосновательными", – подчеркнули в компании-застройщике.