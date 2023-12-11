В Казахстане хотят пересмотреть требования для застройщиков при долевом строительстве

АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщало о расширении входных требований для застройщиков при долевом строительстве. При этом вводятся дополнительные требования к их финансовой устойчивости. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО "КЖК" Олжас Салыков, сообщает Zakon.kz.

Олжас Салыков заявил, что в этом году благодаря деятельности АО "КЖК" почти 60 тыс. дольщиков смогли обезопасить свои инвестиции в строящееся жилье, а за счет услуг инструментов компании почти 250 тыс. казахстанцев смогли улучшить свои жилищные условия.

Фото: АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Но останавливаться на достигнутом в компании не собираются. Уже сегодня почти на 50% оптимизировано количество требуемых от застройщиков документов – они предоставляют всего 23 документа, вместо 43 как это было ранее. В планах – дополнительно сократить их число с переходом на электронное подписание договоров с помощью ЭЦП/QR- кода.

"Также компания внедрила функцию модераторства. Что это значит? При подаче заявки многие застройщики не уверены в качестве и комплектности своей документации. Теперь можно удаленно загрузить свои документы, мы посмотрим их и подскажем, на что обратить внимание, какие ошибки имеются, и, таким образом, к моменту подачи заявки все исправить. Благодаря функции модераторства, у нас были проекты, по которым заявки на предоставление гарантии были рассмотрены в течение 8-10 рабочих дней ". Олжас Салыков

Расширяется и охват гарантиям регионов страны. Если ранее гарантии выдавались преимущественно в городах Астана, Алматы и Шымкент, то в этом году за счет цифровизации, упрощения документов, прозрачности расширили охват – до 12 областных центров. Хотя ранее многие регионы вообще не получали ни разрешений, ни гарантий. В будущем ставиться задача охватить все города Казахстана.

Фото: АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Внедрены и новые подходы при выборе инжиниринговой компании по проекту. Основан он на рейтинге финансовой устойчивости застройщика: чем он выше, тем больше у него свобод.

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Пересматриваются требования и при пролонгации сроков сдачи в эксплуатацию. Так, в случае второго продления, проект переходит в "тревожную" зону и АО "КЖК" рекомендует все средства уполномоченной компании перевести на спецсчет. В этом случае специалисты АО "КЖК" будут иметь доступ к этому счету и видеть все расходные операции, но при этом уполномоченная компания в соответствии с законом сама расходует средства.

При третьем продлении проект попадает в "красную" зону – может быть проведен независимый финансово-технический аудит: какие остаточные работы должны быть проведены, как расходовались деньги, сколько еще нужно средств для завершения объекта и есть ли кредиторская задолженность. Все эти меры направлены на то, чтобы достроить жилье и защитить права дольщиков.

Фото: АО "Казахстанская Жилищная Компания"

На законодательном уровне предлагается расширить входные требования для застройщиков при долевом строительстве. К слову, эти поправки уже внесены на рассмотрение мажилиса.

"Сейчас в городах Астана, Алматы и Шымкент площадь должна быть 18 тыс. кв. м, п. Предлагается снизить до 10 тыс. кв. м, в регионах с 10 тыс. кв. м снизить до 5 тыс. кв м. То же самое по каркасу (разрешение МИО): требование по 60 тыс. кв. м будут снижены в два раза. Если мы расширяем входные требования для застройщиков, то предлагается внести корректировки к финансовой устойчивости компаний. Также в целях стимулирования и более широкого доступа к деньгам дольщиков предлагаем дать право открывать три счета в БВУ (текущий счет в национальной валюте, текущий счет в иностранной валюте и сберегательный счет в национальной валюте - ред.), а не один, как это сейчас. В этом случае застройщик сможет спокойно закупать какие-то импортные составляющие, те же лифты, отделочные материалы. Эти меры направлены в конечном счете на повышение устойчивости проекта". Олжас Салыков

Помимо стимулирующих мер предусматривается увеличение штрафа за нарушение застройщиком требований закона "О долевом участии в жилищном строительстве" с 300 МРП до 2 000 МРП.

Такие меры предлагаются, чтобы снизить показатели "серого" рынка долевого строительства. Ведь как заявил заместитель председателя правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Алтай Куздибаев были проанализированы 568 жилых комплексов. Из них 68% - практически более 300 с лишним объектов не законно привлекали средства граждан для строительства жилья.