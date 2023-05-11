В США мужчина подал в суд на полицию за 47 выстрелов в его сторону

Тревор Маллинакс выжил после того, как в мае 2021 года в него попали девять раз, причем три ранения пришлись в голову. Стрельба продолжалась пять секунд, полицейские изрешетили лобовое стекло пикапа, сообщает Zakon.kz.

Житель штата Южная Каролина Тревор Маллинакс утверждал, что полицейские выстрелили в него почти 50 раз, когда он переживал душевный кризис, сообщает Sky News.

Четыре помощника шерифа начали стрельбу через несколько секунд после прибытия на место происшествия. Они несколько раз крикнули "руки", как видно на записи с камеры наблюдения, обнародованной адвокатами Маллинакса.



"Эти офицеры пришли, как ковбои Джона Уэйна. Они пришли туда, как стрелки. Вы не эскадрон смерти. Вы должны пытаться помочь людям, даже если вам придется стрелять в них. Они надели наручники на человека с тремя пулевыми отверстиями в голове, а потом надели наручники на его маму. Обращаются с ней, как с преступницей. Это было отвратительно". Адвокат Джастин Бамберг

Прокуроры, рассматривающие дело, не стали предъявлять обвинения четырем помощникам шерифа. Офицеры заявили, что видели, как Маллинакс залез на заднее сиденье грузовика, взял дробовик и направил его на полицейских. Однако Маллинакс заявил, что его руки были подняты.

Мать Тревора Маллинакса, Тэмми Бисон, рассказала, что несколько часов пыталась успокоить сына после того, как он угрожал покончить с собой. Она стояла у окна со стороны водителя, когда офицеры открыли огонь. Тэмми Бисон не была ранена, но офицеры надели на нее наручники менее чем через минуту после выстрела. Два помощника шерифа увели ее.





До инцидента один из членов семьи позвонил в службу 911 с сообщением о том, что Тревор Маллинакс угрожал покончить с собой. Помощники шерифа не стали звонить по номерам Маллинакса или его матери, а подъехали к пикапу.

Согласно отчету отдела охраны правопорядка штата, за пять секунд офицеры произвели 47 выстрелов. На видео видно, как два помощника шерифа вытаскивают истекающего кровью и раненого Маллинакса из автомобиля и надевают на него наручники.

Отмечается, что в 2021 году Тревору Маллинакс предъявили обвинения по делу о стрельбе. В отношении мужчины действовал и другой ордер на арест по делу кражи со взломом. Однако его адвокаты заявили, что обвинение по краже было снято.

Во вторник офис шерифа округа Йорк опубликовал заявление шерифа Кевина Толсона, в котором шериф заявил об угрожающей полицейским опасности из-за дробовика.