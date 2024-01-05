Выстрел в голову: в Мангистау ранили молодого мужчину

21-летнего жителя села Курык Мангистауской области госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в областную больницу после огнестрельного ранения в голову, сообщает Zakon.kz.

Выстрел в голову мужчина получил вечером 2 января. После его экстренно госпитализировали в районную больницу, откуда после стабилизации состояния перевели в областной стационар в Актау. Врачи областной больницы рассказали о состоянии пациента, пишет mangystaumedia.

"В шоковом состоянии после обильной кровопотери он был переведен в реанимационное отделение. Артериальное давление нестабильное, дыхание через аппарат искусственной вентиляции легких. Оказана хирургическая помощь. В настоящее время проводится антибактериальная терапия, симптоматическая терапия. Общее состояние очень тяжелое". Бакытжан Койбеков, заведующий реанимационным отделением областной больницы

Как рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области, подозреваемого в преступлении задержали, он находится под стражей. Следствие начато по статье 99 УК РК.

Ранее стало известно, что солдат-срочник скончался в Жетысуской области. В рядах Вооруженных сил он прослужил всего три месяца. В Министерстве обороны говорят, что умер юноша скоропостижно от менингита. Но у родных своя версия.

