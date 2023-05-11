ФК "Астана" возглавила турнирную таблицу чемпионата КПЛ-2023
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер
страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла,
Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Столичные футболисты одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу своего нападающего Абата Аймбетова в первом тайме. Этот мяч стал третьим на счету форварда сборной Казахстана в нынешнем сезоне КПЛ-2023.
Необходимо подчеркнуть, что хозяева поля заканчивали матч с "Астаной" двумя игроками меньше. В первом тайме был удален Сагадат Турсынбай, а во второй половине игре красную карточку получил Одилжон Абдурахманов.
После выездной победы над "Мактааралом", действующие чемпионы республики разместились во главе таблицы чемпионата КПЛ-2023.
В активе "Астаны" 21 очко, она опережает долго лидировавший "Кызылжар" на два балла. Но надо учитывать, что у столичного клуба на одну игру больше. Североказахстанцы могут вернуть себе первое место в турнирной таблице уже 13 мая, когда стартуют игры 9-го тура первенства КПЛ, если коллектив Али Алиева обыграет на своей арене "Жетысу" из Талдыкоргана.