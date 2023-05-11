ФК "Астана" возглавила турнирную таблицу чемпионата КПЛ-2023

Накануне состоялся один перенесенный матч 19 тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги, в котором "Астана" в гостях переиграла "Мактаарал" из Туркестанской области и поднялась на первое место турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

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Столичные футболисты одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу своего нападающего Абата Аймбетова в первом тайме. Этот мяч стал третьим на счету форварда сборной Казахстана в нынешнем сезоне КПЛ-2023.

Необходимо подчеркнуть, что хозяева поля заканчивали матч с "Астаной" двумя игроками меньше. В первом тайме был удален Сагадат Турсынбай, а во второй половине игре красную карточку получил Одилжон Абдурахманов.





После выездной победы над "Мактааралом", действующие чемпионы республики разместились во главе таблицы чемпионата КПЛ-2023.

В активе "Астаны" 21 очко, она опережает долго лидировавший "Кызылжар" на два балла. Но надо учитывать, что у столичного клуба на одну игру больше. Североказахстанцы могут вернуть себе первое место в турнирной таблице уже 13 мая, когда стартуют игры 9-го тура первенства КПЛ, если коллектив Али Алиева обыграет на своей арене "Жетысу" из Талдыкоргана.