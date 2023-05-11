Квалификационные требования к майнерам утвердили в Казахстане

Министерство цифрового развития утвердило Квалификационные требования для осуществления деятельности по цифровому майнингу и перечень документов, подтверждающих соответствие им, сообщает Zakon.kz.

Приказ устанавливает квалификационные требования к майнерам, имеющим лицензии I подвида и II подвида.

Лицензия I подвида выдается на осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга.

В свою очередь лицензия II подвида выдается на осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, не имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющим цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности АПК для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.

Квалификационные требования к деятельности майнеров I подвида включают наличие информации о:

включении в реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга (АПК).

Подтверждение содержится в реестре АПК.

наличии на праве собственности или другом законном основании центра обработки данных цифрового майнинга.

Требуется подтверждающий документ о наличии на праве собственности или на другом законном основании центра обработки данных цифрового майнинга с указанием местонахождения центра обработки данных

расположении центра обработки данных цифрового майнинга вне жилой зоны.

Нужно гарантированное письмо в произвольной форме о расположении центра обработки данных цифрового майнинга вне жилой зоны.

осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул.

Потребуется справка, письменный ответ или договор, заключенный с цифровым майнинговым пулом. А в случае перехода в ходе осуществления деятельности цифрового майнинга с одного цифрового майнингового пула на другой цифровой майнер в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает об этом в уполномоченный орган посредством информационной системы.

наличии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, устройства отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям (данное требование вводится с 1 января 2024 года).

Требуется документ, подтверждающий наличие у цифрового майнера автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающих их унификацию с системами, устройства отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям в соответствии с пунктом 3 статьи 9-4 Закона РК «Об электроэнергетике».



наличии технических условий на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров, выданные энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта

Нужны технические условия на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров, выданные энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике».



Квалификационные требования к деятельности майнеров II подвида включают наличие информации о:

включении в реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга.

Подтверждение содержится в реестре АПК.

размещении в центре обработки данных аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, принадлежащего ему на праве собственности.

Потребуется гарантированное письмо в произвольной форме о намерении сотрудничества с лицензированным майнером I подвида с указанием его наименования.

об осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул.

Нужны подтверждающие документы об осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул при аккредитованных майнинговых пулах на территории РК: справка, письменный ответ или договор, заключенный с цифровым майнинговым пулом.

В случае перехода в ходе осуществления деятельности цифрового майнинга с одного цифрового майнингового пула на другой цифровой майнер в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает об этом в МЦРИАП посредством информационной системы.

Приказ вводится в действие 10 июля 2023 года, за исключением подпункта 5, который вводится в действие с 1 января 2024 года.