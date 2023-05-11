Квалификационные требования к майнерам утвердили в Казахстане
Приказ устанавливает квалификационные требования к майнерам, имеющим лицензии I подвида и II подвида.
Лицензия I подвида выдается на осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга.
В свою очередь лицензия II подвида выдается на осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, не имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющим цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности АПК для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.
Квалификационные требования к деятельности майнеров I подвида включают наличие информации о:
- включении в реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга (АПК).
Подтверждение содержится в реестре АПК.
- наличии на праве собственности или другом законном основании центра обработки данных цифрового майнинга.
Требуется подтверждающий документ о наличии на праве собственности или на другом законном основании центра обработки данных цифрового майнинга с указанием местонахождения центра обработки данных
- расположении центра обработки данных цифрового майнинга вне жилой зоны.
Нужно гарантированное письмо в произвольной форме о расположении центра обработки данных цифрового майнинга вне жилой зоны.
- осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул.
Потребуется справка, письменный ответ или договор, заключенный с цифровым майнинговым пулом. А в случае перехода в ходе осуществления деятельности цифрового майнинга с одного цифрового майнингового пула на другой цифровой майнер в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает об этом в уполномоченный орган посредством информационной системы.
- наличии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, устройства отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям (данное требование вводится с 1 января 2024 года).
Требуется документ, подтверждающий наличие у цифрового майнера автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающих их унификацию с системами, устройства отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям в соответствии с пунктом 3 статьи 9-4 Закона РК «Об электроэнергетике».
- наличии технических условий на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров, выданные энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта
Нужны технические условия на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров, выданные энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике».
Квалификационные требования к деятельности майнеров II подвида включают наличие информации о:
- включении в реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга.
Подтверждение содержится в реестре АПК.
- размещении в центре обработки данных аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, принадлежащего ему на праве собственности.
Потребуется гарантированное письмо в произвольной форме о намерении сотрудничества с лицензированным майнером I подвида с указанием его наименования.
- об осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул.
Нужны подтверждающие документы об осуществлении деятельности цифрового майнинга через цифровой майнинговый пул при аккредитованных майнинговых пулах на территории РК: справка, письменный ответ или договор, заключенный с цифровым майнинговым пулом.
В случае перехода в ходе осуществления деятельности цифрового майнинга с одного цифрового майнингового пула на другой цифровой майнер в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает об этом в МЦРИАП посредством информационной системы.
Приказ вводится в действие 10 июля 2023 года, за исключением подпункта 5, который вводится в действие с 1 января 2024 года.