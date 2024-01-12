Новые квалификационные требования к вузам утвердили в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 5 января 2024 года утвердил Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и послевузовское образование, и перечень подтверждающих документов, сообщает Zakon.kz.

В частности, базовые квалификационные требования включают:

Наличие образовательной программы, внесенной в Реестр образовательных программ МНВО.

Наличие библиотечного фонда учебной, учебно-методической и научной литературы в формате печатных и (или) электронных изданий, обеспечивающих 100% дисциплин образовательных программ по языкам обучения (для направлений подготовки кадров области "Национальная безопасность и военное дело" – за исключением дисциплин профилирующего цикла).

Обеспеченность учебных корпусов оборудованными медицинскими пунктами. Наличие лицензии на медицинскую деятельность. Для ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело" - наличие медицинского обслуживания обучающихся.

Создание условий для питания обучающихся в учебных корпусах.

Наличие необходимых учебных корпусов, обеспечивающих качество образовательных услуг:

1) собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, или доверительного управления для ОВПО с участием государственных органов или квазигосударственных организаций не менее 5%;

2) с учебными помещениями с площадью, соответствующей санитарным правилам;

3) соответствующие правилам пожарной безопасности;

4) обеспеченные видеонаблюдением помещений и прилегающих территорий ОВПО.

Создание равных условий и безбарьерного доступа к образовательным услугам для обучающихся с особыми образовательными потребностями:

1) наличие входных путей, средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, окрашивание контрастной краской дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств для лиц с инвалидностью;

2) наличие специального кабинета, оборудованного средствами обучения, учебной литературой, адаптированными программными обеспечениями;

3) наличие специалистов, прошедших курсы повышения квалификации или стажировки/переподготовки по методике инклюзивного образования.

Доступность широкополосного интернета, включая беспроводные технологии, компьютерных кабинетов, специализированных лицензионных программных обеспечений.

Наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz.

Соответствие минимальных затрат ОВПО на 1 обучающегося на платной основе не менее 50% от стоимости государственного образовательного заказа.

Обеспечение прохождения преподавателями повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года не менее 72 часов.

Обеспечение повышения квалификации руководителей ОВПО и его заместителя(ей) в области менеджмента не реже 1 раза в 3 года.

Обеспеченность специализированной научно-технической и (или) научно-методической и (или) творческой и (или) экспериментальной базой по направлению подготовки кадров в соответствии с образовательной программой.

Создание условий для проживания (обеспечение общежитиями/хостелами/ гостиницами).

Использование компьютерной программы для проверки наличия заимствованного материала.

Наличие функционирующей электронной базы данных (архив) выданных документов об образовании, а также дипломных работ, магистерских диссертаций (доступ к электронной базе или информационным ресурсам).

Кроме этого, приказом установлены профилирующие квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности ОВПО для подготовки бакалавров, магистров, резидентуры, послевузовского образования с присуждением степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю, а также проводящих онлайн обучение студентов.

Также документ содержит Квалификационные требования к образовательной деятельности международных и иностранных учебных заведений.

Помимо общих квалификационных требований, они должны соответствовать также следующим условиям:

Соответствие профиля ученой степени (кандидат наук/доктор наук/ доктор философии PhD/доктор по профилю) преподавателей и(или) ученого звания, выданных/признанных уполномоченным органом в области науки и высшего образования, профилю преподаваемых дисциплин.

Доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа преподавателей по образовательным программам – не менее 50%.

Доля преподавателей в разрезе образовательных программ, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой (академической) степенью (кандидат наук/доктор наук/доктор философии PhD/доктор по профилю) и (или) ученым званием, выданными/признанными уполномоченным органом в области науки и высшего образования, и (или) удостоенных государственных наград РК по профилю подготовки кадров и (или) спортивного звания "Заслуженный тренер Республики Казахстан", от общего числа преподавателей – не менее 70%.

Наличие преподавателей для осуществления научного руководства, имеющих ученую (академическую) степень (кандидат наук/доктор наук/доктор философии PhD/доктор по профилю), соответствующую профилю образовательной программы, выданными/признанными уполномоченным органом в области науки и высшего образования, со стажем научно-педагогической работы не менее 3 (трех) лет, являющимся автором не менее 2 (двух) статей (article) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Aртс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус).

Наличие договоров в соответствии с гражданским законодательством с базами практик по профилю образовательных программ.

Приказ вводится в действие 12 марта 2024 года.

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